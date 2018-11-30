Киевлян попросили пересесть на общественный транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киеве в субботу, 1 декабря, ожидается ухудшение погодных условий снег и гололедица. Об этом сообщил Укравтодор на странице в Facebook, передает УНН.
“Вниманию участников дорожного движения! По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ночь на субботу, 1 декабря, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий снег и гололедица”, - предупредили в Укравтодоре.
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Водителей попросили быть внимательными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения, а также на период ухудшения погодных условий по возможности не пользоваться собственным авто, отдавая предпочтение общественному транспорту.
Кроме того, их призвали не парковать транспорт вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике оперативно убирать столицу от снега.
Ранее УНН сообщал, что 1 декабря в столице ожидается умеренный снег (прирост снежного покрова высотой 5-7 см), на дорогах гололедица.
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Вместе с тем, ГСЧС сделала штормовое объявление о сильном осложнении погодных условий в степной и лесостепной части Украины. Ожидается снежный буран.