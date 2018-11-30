Киян попросили пересісти на громадський транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Києві у суботу, 1 грудня, очікується погіршення погодних умов, зокрема сніг та ожеледиця. Про це повідомив Укравтодор на сторінці у Facebook, передає УНН.
“До уваги учасників дорожнього руху! За прогнозом Українського гідрометцентру, в ніч проти суботи, 1 грудня, у Києві очікується погіршення погодних умов, зокрема сніг та ожеледиця”, — попередили в Укравтодорі.
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Водіїв попросили бути уважними на дорогах, дотримуватись Правил дорожнього руху, а також на період погіршення погодних умов, за можливості, не користуватися власним авто, віддаючи перевагу громадському транспорту.
Крім того, їх закликали не паркувати транспорт обабіч вулиць та доріг, аби не заважати снігоприбиральній техніці оперативно прибирати столицю від снігу.
Раніше УНН повідомляв, що 1 грудня у столиці очікується помірний сніг (приріст снігового покриву висотою 5-7 см), на дорогах ожеледиця.
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Разом з тим, ДСНС зробила штормове оголошення про сильне ускладнення погодних умов у степовій та лісостеповій частині України. Очікується сніговий буран.