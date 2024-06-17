Завладел более 16 млн гривен: НАБУ сообщило о подозрении экс-руководителю "Центра обслуживания подразделений МВД" Могиле

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в завладении более 16 млн гривен бывшему руководителю Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" и еще двум лицам. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Детали

15 июня 2024 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении в 2020 году более 16 млн гривен бывшему руководителю Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" МВД Украины и еще двум лицам - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году руководитель учреждения вступил в сговор с владельцами компаний для завладения государственными средствами под видом выполнения договоров на поставку компьютерного оборудования.

Для реализации схемы частная компания приобрела оборудование у официального дилера на территории Украины и перепродала его государственному учреждению уже втрое дороже. Для прикрытия своей деятельности создавалась видимость наличия конкурсных процедур путем привлечения к любой переговорной процедуре связанных юридических лиц - отмечают в САП.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением

ВАКС уже избрал меру пресечения директору предприятия в виде поддержания стоимости с альтернативным внесением 3 млн гривен залога. Согласно источникам УНН, о подозрении сообщили Александру Могиле, который возглавлял учереждение в 2020 году.

Напомним

Бывшему государственному эксперту Министерства образования и науки Украины сообщили о подозрении за то, что он называл современную Украину "колонией" Запада и высмеивал ее независимость.