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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завладел более 16 млн гривен: НАБУ сообщило о подозрении экс-руководителю "Центра обслуживания подразделений МВД" Могиле

Завладел более 16 млн гривен: НАБУ сообщило о подозрении экс-руководителю "Центра обслуживания подразделений МВД" Могиле

Киев  •  УНН

17 июня 2024, 17:53  •  7460 просмотра

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Бывшему руководителю Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" и еще двум лицам сообщено о подозрении в растрате более 16 миллионов гривен через схему с завышенными ценами на поставку компьютерной техники в 2020 году.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в завладении более 16 млн гривен бывшему руководителю Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" и еще двум лицам. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Детали

15 июня 2024 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении в 2020 году более 16 млн гривен бывшему руководителю Государственного учреждения "Центр обслуживания подразделений Министерства внутренних дел Украины" МВД Украины и еще двум лицам

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что в 2020 году руководитель учреждения вступил в сговор с владельцами компаний для завладения государственными средствами под видом выполнения договоров на поставку компьютерного оборудования. 

Для реализации схемы частная компания приобрела оборудование у официального дилера на территории Украины и перепродала его государственному учреждению уже втрое дороже. Для прикрытия своей деятельности создавалась видимость наличия конкурсных процедур путем привлечения к любой переговорной процедуре связанных юридических лиц

- отмечают в САП. 

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением

ВАКС уже избрал меру пресечения директору предприятия в виде поддержания стоимости с альтернативным внесением 3 млн гривен залога. Согласно источникам УНН, о подозрении сообщили Александру Могиле, который возглавлял учереждение в 2020 году. 

Напомним 

Бывшему государственному эксперту Министерства образования и науки Украины сообщили о подозрении за то, что он называл современную Украину "колонией" Запада и высмеивал ее независимость.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаКриминал и ЧП
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