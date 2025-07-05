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Застрелил коллегу из табельного оружия и пытался скрыть: в Запорожье будут судить экс-правоохранителя

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Бывшего правоохранителя будут судить в Запорожье за убийство коллеги из табельного оружия. Он пытался инсценировать самоубийство и скрыть следы преступления.

Застрелил коллегу из табельного оружия и пытался скрыть: в Запорожье будут судить экс-правоохранителя

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который застрелил своего коллегу в Запорожье и пытался выдать преступление за самоубийство или несчастный случай, сообщила пресс-служба ГБР. Обвинительный акт передан в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, оба мужчины служили в одном правоохранительном органе и вместе арендовали квартиру в Запорожье после переезда из Пологовского района из-за войны. 16 февраля 2025 года между ними возник конфликт, во время которого один из правоохранителей застрелил другого из табельного оружия. Лишь вечером того дня подозреваемый позвонил на линию "102", утверждая, что его коллега якобы совершил самоубийство.

Чтобы скрыть преступление, мужчина использовал телефон погибшего, перемещался по городу, имитируя его активность, тщательно убрал квартиру, уничтожив следы с помощью профессиональных навыков, и сначала пытался спрятать тело, завернув его в ковер. Впоследствии он изменил план и попытался инсценировать самоубийство.

Доказательства, собранные ГБР, результаты экспертиз, допросы на полиграфе и следственные эксперименты полностью опровергли версию подозреваемого. Его задержали на месте совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а подозреваемый был уволен из правоохранительного органа.

Экс-правоохранителю инкриминируют умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Украина
Запорожье
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