Запрет программных продуктов из стран под санкциями: Кабмин одобрил законопроект

Кабинет министров на своем заседании одобрил законопроект, которым предлагается запретить использование программных продуктов и доступ к электронным ресурсам, связанным со странами и лицами под санкциями. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в закон „О санкциях" относительно запрета использования программных продуктов и доступа к электронным информационным ресурсам".

Законопроектом предлагается определить новые виды секторальных санкций, в частности, запрет распространения и использования на территории Украины юридическими лицами программных продуктов, их составляющих происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции, или лицам, которым принадлежат такие компании.

Напомним

Сегодня народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Кабмин внесет законопроект об изменениях в санкционное законодательство, которыми предлагается запретить использование программных продуктов и доступ к электронным ресурсам, связанным со странами и лицами под санкциями.