Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
visshii-antikorruptsionnii-sud-ukrainiВысший антикоррупционный суд Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
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Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  61081 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  62273 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  72945 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  98475 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  100369 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136334 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157242 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153990 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153921 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122705 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

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Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  177316 просмотра
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  482352 просмотра
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18 апреля 2024, 13:51  •  446012 просмотра

Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич, которого подозревают в попытке завладения государственной землей вместе с министром Николаем Сольским, выехал из Украины 13 апреля и с тех пор не вернулся.

политика •   •  2957 просмотра
Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца

Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Алексея Тандыра.

Общество •   •  4021 просмотра
Дисциплинарная палата ВСП одобрила увольнение судьи Тандыра, подозреваемого в ДТП с гибелью нацгвардейца

ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому

Высший антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения министру аграрной политики Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственными землями.

Криминал и ЧП •   •  4161 просмотра
ВАКС избирает меру пресечения министру Сольскому

Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters

Несмотря на западные санкции, доходы россии от продажи нефти и газа, по прогнозам, вырастут почти вдвое в годовом исчислении до 14 миллиардов долларов в апреле 2024 года благодаря росту цен.

Новости Мира •   •  4323 просмотра
Доходы рф от продажи нефти и газа удвоятся несмотря на санкции - Reuters

Депутаты призвали международное сообщество активизировать усилия для освобождения украинских пленных

Верховная Рада приняла постановление, в котором призвала международное сообщество активизировать усилия по освобождению и возвращению в Украину всех захваченных и незаконно удерживаемых граждан Украины, особенно украинских журналистов.

политика •   •  6264 просмотра
Депутаты призвали международное сообщество активизировать усилия для освобождения украинских пленных

На Львовщине задержали военного, который обещал за взятку перевести мобилизованного в тыловую часть

Во Львовской области задержали военнослужащего, который требовал $3 000 от мобилизованного за то, чтобы организовать его перевод в тыловую часть и избежать отправки в зону боевых действий.

Война •   •  6344 просмотра
На Львовщине задержали военного, который обещал за взятку перевести мобилизованного в тыловую часть

Во время визита в Пекин Блинкен будет говорить об обеспокоенности от поддержки Китаем россии - CNN

Ожидается, что во время своего визита в Китай Государственный секретарь США Энтони Блинкен сделает решительное предупреждение китайским лидерам о поддержке их страной усилий россии по наращиванию производства вооружений в связи с продолжением войны в Украине.

Новости Мира •   •  4726 просмотра
Во время визита в Пекин Блинкен будет говорить об обеспокоенности от поддержки Китаем россии - CNN

Митрополиту Святогорской лавры УПЦ (МП) сообщили о подозрении

Митрополиту Арсению, наместнику Святогорской лавры, СБУ сообщила о подозрении за то, что он во время литургии разгласил российским оккупантам расположение блокпостов Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

Война •   •  7215 просмотра
Митрополиту Святогорской лавры УПЦ (МП) сообщили о подозрении

В Одессе россияне утром нанесли удар по месту хранения сломанной автотехники - Силы обороны Юга

В Одессе во время утренней атаки россияне попали в место хранения сломанной автотехники. Никто на объекте не пострадал.

Война •   •  14574 просмотра
В Одессе россияне утром нанесли удар по месту хранения сломанной автотехники - Силы обороны Юга

В США одобрили потенциальный запрет TikTok: вот что произойдет дальше

Конгресс США принял закон, который может привести к запрету TikTok в США, если китайская материнская компания ByteDance не продаст приложение в течение 270 дней после подписания законопроекта президентом Байденом.

Новости Мира •   •  18844 просмотра
В США одобрили потенциальный запрет TikTok: вот что произойдет дальше