Заместитель Сольского Маркиян Дмитрасевич выехал за границу и не вернулся - прокурор

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич 13 апреля текущего года покинул территорию Украины и не настоящее время находится за ее пределами. Дмитрасевича вместе с министром Николаем Сольским подозревают в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен. Об этом передает УНН со ссылкой на трансляцию ВАКС.

Детали

"Дмитрасевич 13 апреля текущего года покинул территорию Украины и не настоящее время находится за ее пределами. Об этом нам стало известно вчера, когда мы прибыли к нему для вручения подозрения. Также в ходе досудебного расследования было установлено, что Дмитрасевич является лицом, которое достаточно длительное время работает с Сольским, выполняет постоянно его указания и фактически он является пособником по данному уголовному производству", - сказала прокурор.

УНН транслирует заседание суда у себя на странице в Facebook.

Напомним

Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому, которого подозревают в завладении государственной землей.

23 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен.