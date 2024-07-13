Заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Александр Балануца встретился с делегацией Корпуса инженеров армии США, которую возглавил командующий Североатлантического дивизиона бригадный генерал Джон Ллойд.

Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Во время этой встречи обсуждались пути укрепления стратегических отношений между ДССТ Украины и Корпусом инженеров армии США. Основное внимание уделялось рассмотрению совместных вызовов в сферах развития оборонительных сооружений, деактивации мин и обеспечения безопасности важных инфраструктурных объектов.

Опыт, который имеет Корпус инженеров Армии США, поможет трансформировать Государственную службу специального транспорта. Применение практик и организационных моделей американских инженеров поможет повысить эффективность работ ГССТУ. Мы готовы использовать опыт партнеров для быстрого развития наших служб - отметил Александр Балануца.

Кроме того, делегации проверили прогресс в выполнении существующих проектов, осуществляемых при содействии США, и наметили направления для их будущего расширения.

Партнерство между нашими двумя организациями является взаимовыгодным для обеих стран, и мы с нетерпением ждем продолжения диалога. Надеемся вскоре снова встретиться лично, чтобы более детально определить долгосрочные цели и видение - сказал командующий Североатлантического дивизиона Корпуса инженеров армии США бригадный генерал Джон Ллойд.

Отдельной темой стало обучение, а именно подготовка и повышение квалификации украинских специалистов в сфере проектирования, строительства и контроля. Также достигнуты конкретные договоренности по этому вопросу.

Многовековая практика выполнения Корпусом инженеров США задач по разминированию местности, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, в частности специального назначения, позволит быстро адаптироваться к вызовам современности, обусловленных полномасштабным вторжением России, и приобрести возможности для реализации планов по восстановлению нашей страны - подытожил договоренности глава Администрации ДССТ бригадный генерал Александр Яковец.

Напомним,

Министерство обороны Украины тестирует новую облегченную модель бронежилета для украинских военных. Сейчас продолжается последний этап - лабораторные испытания.