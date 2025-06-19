Замерзшая планета: как жизнь выживала в прудах талой воды времен "Снежной Земли"
Киев • УНН
Ранние формы жизни, в частности эукариоты, могли пережить периоды замораживания Земли "Снежная Земля", скрываясь в мелководных прудах талой воды. Такие водоемы образовывались на ледниках из-за накопления талой грязи.
В давние времена, когда планета замерзла, некоторые из наших древних клеточных предков могли "переждать события", сохраняя свое существование в водоемах с талой водой. Передает УНН со ссылкой на выводы исследования команды ученых Массачусетского технологического института и публикацию Nature Communications.
Детали
Ученые продолжают исследования, чтобы распознать форму и место существования – где именно скрылась жизнь во время периодов, известных как "Снежная Земля". В этом контексте, следует обратить внимание на так называемые эукариоты – сложные клеточные формы жизни, которые в конце концов эволюционировали в разнообразную многоклеточную жизнь, которую мы видим сегодня. Эти клеточные формы жизни могли пережить глобальное замерзание, обитая в мелководных лужах воды.
Как образовывались эти "пруды"? Ученые объясняют, что поверхность льда могла накапливать темную пыль и мусор снизу, что усиливало ее способность таять. Это наиболее вероятно могло быть "путем", который способствовал образованию водоемов.
Образованные при температуре около 0 градусов по Цельсию, водоемы с талой водой могли служить подходящей средой для существования определенных форм ранней сложной жизни.
Некоторые детали существования жизни в доисторических водоемах, согласно гипотезам
- небольшие водянистые оазисы, возможно, сохранялись на относительно мелководных ледниковых щитах, находящихся в экваториальных регионах;
- сообщества эукариот отличались от пруда к пруду, что выявило удивительное разнообразие жизни во всей среде;
- соленость играла ключевую роль в типе жизни, которая могла существовать в пруду.
Касательно последнего пункта:
Ученые предполагают, что водоемы, которые были более солоноватыми или солеными, имели больше похожих эукариотических сообществ.
Они отличались от тех, что находятся в прудах с более пресной водой.
Автор исследования Фатима Хусейн, аспирантка кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах (EAPS) Массачусетского технологического института уверена, что по результатам новых исследований, ученым удалось доказать следующее:
Водоемы талой воды являются весомыми кандидатами на то, где ранние эукариоты могли бы укрыться во время этих общепланетных оледенений
Это показывает нам, что разнообразие присутствует и возможно в таких условиях, указывает ученая.
Это действительно история стойкости жизни
Напомним
Ученые обнаружили экзопланету, которая может содержать жидкую воду. Эта далекая планета под названием LHS 1140 может даже иметь атмосферу, похожую на Землю. С тех пор как люди смотрели на звезды, мы были очарованы поиском жизни за пределами Земли.
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