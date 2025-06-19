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Замерзшая планета: как жизнь выживала в прудах талой воды времен "Снежной Земли"

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Ранние формы жизни, в частности эукариоты, могли пережить периоды замораживания Земли "Снежная Земля", скрываясь в мелководных прудах талой воды. Такие водоемы образовывались на ледниках из-за накопления талой грязи.

Замерзшая планета: как жизнь выживала в прудах талой воды времен "Снежной Земли"

В давние времена, когда планета замерзла, некоторые из наших древних клеточных предков могли "переждать события", сохраняя свое существование в водоемах с талой водой. Передает УНН со ссылкой на выводы исследования команды ученых Массачусетского технологического института и публикацию Nature Communications.

Детали

Ученые продолжают исследования, чтобы распознать форму и место существования – где именно скрылась жизнь во время периодов, известных как "Снежная Земля". В этом контексте, следует обратить внимание на так называемые эукариоты – сложные клеточные формы жизни, которые в конце концов эволюционировали в разнообразную многоклеточную жизнь, которую мы видим сегодня. Эти клеточные формы жизни могли пережить глобальное замерзание, обитая в мелководных лужах воды.

Как образовывались эти "пруды"? Ученые объясняют, что поверхность льда могла накапливать темную пыль и мусор снизу, что усиливало ее способность таять. Это наиболее вероятно могло быть "путем", который способствовал образованию водоемов.

Образованные при температуре около 0 градусов по Цельсию, водоемы с талой водой могли служить подходящей средой для существования определенных форм ранней сложной жизни.

- говорится в выводах исследования.

Некоторые детали существования жизни в доисторических водоемах, согласно гипотезам

  • небольшие водянистые оазисы, возможно, сохранялись на относительно мелководных ледниковых щитах, находящихся в экваториальных регионах;
    • сообщества эукариот отличались от пруда к пруду, что выявило удивительное разнообразие жизни во всей среде;
      • соленость играла ключевую роль в типе жизни, которая могла существовать в пруду.

        Касательно последнего пункта:
         Ученые предполагают, что водоемы, которые были более солоноватыми или солеными, имели больше похожих эукариотических сообществ.
        Они отличались от тех, что находятся в прудах с более пресной водой.

        Автор исследования Фатима Хусейн, аспирантка кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах (EAPS) Массачусетского технологического института уверена, что по результатам новых исследований, ученым удалось доказать следующее:

        Водоемы талой воды являются весомыми кандидатами на то, где ранние эукариоты могли бы укрыться во время этих общепланетных оледенений

        Это показывает нам, что разнообразие присутствует и возможно в таких условиях, указывает ученая.

        Это действительно история стойкости жизни

        - добавляет специалист в области наук о Земле

        Напомним

        Ученые обнаружили экзопланету, которая может содержать жидкую воду. Эта далекая планета под названием LHS 1140 может даже иметь атмосферу, похожую на Землю. С тех пор как люди смотрели на звезды, мы были очарованы поиском жизни за пределами Земли.

        В Испании найден новый вид зауроподов, живший 73 млн лет назад. "Qunkasaura pintiquiniestra" имел длину 15 м, вес 10 тонн и высоту 3 м до плеч.

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        Новости МираПогода и окружающая среда
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