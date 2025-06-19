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Замерзла планета: як життя виживало у ставках талої води часів "Снігової Землі"

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Ранні форми життя, зокрема еукаріоти, могли пережити періоди заморожування Землі "Снігова Земля", ховаючись у мілководних ставках талої води. Такі водойми утворювалися на льодовиках через накопичення талого бруду.

Замерзла планета: як життя виживало у ставках талої води часів "Снігової Землі"

У прадавні часи, коли планета замерзла, деякі з наших давніх клітинних предків могли "перечікувати події", зберігаючи своє існування у водоймах з талою водою. Передає УНН із посиланням на висновки дослідження команди вчених Массачусетського технологічного інституту та публікацю Nature Communications.

Деталі

Вчені продовжують досліди, щоб розпізнати форму та місце існування - де саме сховалося життя під час періодів, відомих як "Снігова Земля". У цьому контексті, слід звернути увагу на так звані еукаріоти — складні клітинні форми життя, які зрештою еволюціонували в різноманітне багатоклітинне життя, яке ми бачимо сьогодні. Ці клітинні форми життя могли пережити глобальне замерзання, живучи в мілководних калюжах води.

Як утворювалися ці "ставки"? Вчені пояснюють, що поверхня льоду могла накопичувати темний пил і сміття знизу, що посилювало його здатність танути. Це наімовірніше могло бути "шляхом", який сприяв утворенню водойм.

Утворені при температурі близько 0 градусів за Цельсієм, водойми з талою водою могли слугувати придатним середовищем для існування певних форм раннього складного життя.

- ідеться у висновках дсолідження. 

Деякі деталі існування життя у доісторичних водоймах, відповідно до гіпотез

  • невеликі водянисті оазиси, можливо, зберігалися на відносно мілководних льодовикових щитах, що знаходяться в екваторіальних регіонах;
    • спільноти еукаріотів відрізнялися від ставка до ставка, що виявило дивовижну різноманітність життя в усьому середовищі;
      • солоність відігравала ключову роль у типі життя, яке могло існувати у ставку.

        Щодо останнього пункту:
         Вчені припускають, що водойми, які були більш солонуватими або солоними, мали більше схожих еукаріотичних спільнот.
        Вони відрізнялися від тих, що знаходяться у ставках з пріснішою водою.

        Автор дослідження Фатіма Хусейн, аспірантка кафедри наук про Землю, атмосферу та планети (EAPS) Массачусетського технологічного інституту впевнена, що за результатами нових досліджень, вченим вдалося доказати наступне:

        Водойми талої води є вагомими кандидатами на те, де ранні еукаріоти могли б сховатися під час цих загальнопланетних зледенінь

        Це показує нам, що різноманітність присутня та можлива в таких умовах, вказує вчена.

        Це справді історія стійкості життя

        - додає фахівець у сфері наук про Землю

        Нагадаємо

        Вчені виявили екзопланету, яка може містити рідку воду. Ця далека планета під назвою LHS 1140 може навіть мати атмосферу, схожу на Землю. Відколи люди дивилися на зірки, ми були зачаровані пошуком життя за межами Землі.

        В Іспанії знайдено новий вид зауроподів, що жив 73 млн років тому. "Qunkasaura pintiquiniestra" мав довжину 15 м, вагу 10 тонн і висоту 3 м до плечей.

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

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