Замерзла планета: як життя виживало у ставках талої води часів "Снігової Землі"

У прадавні часи, коли планета замерзла, деякі з наших давніх клітинних предків могли "перечікувати події", зберігаючи своє існування у водоймах з талою водою. Передає УНН із посиланням на висновки дослідження команди вчених Массачусетського технологічного інституту та публікацю Nature Communications.

Деталі

Вчені продовжують досліди, щоб розпізнати форму та місце існування - де саме сховалося життя під час періодів, відомих як "Снігова Земля". У цьому контексті, слід звернути увагу на так звані еукаріоти — складні клітинні форми життя, які зрештою еволюціонували в різноманітне багатоклітинне життя, яке ми бачимо сьогодні. Ці клітинні форми життя могли пережити глобальне замерзання, живучи в мілководних калюжах води.

Як утворювалися ці "ставки"? Вчені пояснюють, що поверхня льоду могла накопичувати темний пил і сміття знизу, що посилювало його здатність танути. Це наімовірніше могло бути "шляхом", який сприяв утворенню водойм.

Утворені при температурі близько 0 градусів за Цельсієм, водойми з талою водою могли слугувати придатним середовищем для існування певних форм раннього складного життя. - ідеться у висновках дсолідження.

Деякі деталі існування життя у доісторичних водоймах, відповідно до гіпотез

невеликі водянисті оазиси, можливо, зберігалися на відносно мілководних льодовикових щитах, що знаходяться в екваторіальних регіонах;

спільноти еукаріотів відрізнялися від ставка до ставка, що виявило дивовижну різноманітність життя в усьому середовищі;

солоність відігравала ключову роль у типі життя, яке могло існувати у ставку.

Щодо останнього пункту:

Вчені припускають, що водойми, які були більш солонуватими або солоними, мали більше схожих еукаріотичних спільнот.

Вони відрізнялися від тих, що знаходяться у ставках з пріснішою водою.

Автор дослідження Фатіма Хусейн, аспірантка кафедри наук про Землю, атмосферу та планети (EAPS) Массачусетського технологічного інституту впевнена, що за результатами нових досліджень, вченим вдалося доказати наступне:

Водойми талої води є вагомими кандидатами на те, де ранні еукаріоти могли б сховатися під час цих загальнопланетних зледенінь

Це показує нам, що різноманітність присутня та можлива в таких умовах, вказує вчена.



Це справді історія стійкості життя - додає фахівець у сфері наук про Землю

Нагадаємо

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