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Запугивали и обзванивали умерших, чтобы вышли на митинг против Степанова — Голубовская

Киев • УНН

 • 15902 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что умерших больных обзванивали, чтобы попросить выйти на митинг против Максима Степанова. Об этом она заявила в эфире программы “Час Василия Голованова”, сообщает корреспондент УНН.

Запугивали и обзванивали умерших, чтобы вышли на митинг против Степанова — Голубовская

Цитата

“Обзванивали членов медицинского совета, чтобы они не приходили на пресс-конференцию... Если это по отношению к экспертам такое давление, а эксперты ж не принимают решения, у нас консультативная функция... Обзванивали умерших больных, чтобы вышли на митинг против Степанова”, — рассказала Голубовская.

Дополнение

Ранее председатель общественного союза “Орфанные заболевания Украины” Татьяна Кулеша сообщила, что умерших пациентов обзванивали, чтобы попросить выйти на митинг за отставку Максима Степанова.

На внеочередном заседании 18 мая Верховная Рада отправила в отставку трех министров: инфраструктуры, развития экономики и здравоохранения. Максима Степанова с должности главы Минздрава уволили несмотря на призывы не делать этого со стороны медицинского сообщества.

Как стало известно УНН, Степанов слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду. Сам тогдашний министр сообщил, что не писал никаких заявлений на увольнение, так как несет ответственность перед людьми.

Голубовская заявила, что бывший санитарный врач Украины Виктор Ляшко отказался от помощи медицинских специалистов в подготовке кампании вакцинации украинцев.

Во время обостренного заболевания коронавирусом среди медицинских работников летом 2020 года, Национальная служба здоровья отказывалась подтверждать наличие действующей медицинской практики у ведущих профессоров и преподавателей медицинских вузов страны. В следствие чего, они за свои средства вызвали такси для развозки, чтобы оказать помощь больным коронавирусом.

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