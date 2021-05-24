Залякували і обдзвонювали померлих, щоб вийшли на мітинг проти Степанова — Голубовська

Цитата

“Обдзвонюють членів медичної ради, щоб вони не приходили на прес-конференцію ... Якщо це по відношенню до експертів такий тиск, а експерти ж не приймають рішення, у нас консультативна функція ... Обдзвонювали померлих хворих, щоб вийшли на мітинг проти Степанова”, — розповіла Голубовська .

Доповнення

Раніше голова громадської спілки “Орфанні захворювання України” Тетяна Кулеша повідомила, що померлих пацієнтів обдзвонювали, щоб попросити вийти на мітинг за відставку Максима Степанова.

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки і охорони здоров’я. Максима Степанова з посади голови МОЗ звільнили незважаючи на заклики не робити цього з боку медичної спільноти.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаль кандидатурою голови МОЗ, через що він і зробив подання про відставку Степанова в Верховну Раду. Сам тодішній міністр повідомив, що не писав ніяких заяв на звільнення, так як несе відповідальність перед людьми.

Голубовська заявила, що колишній санітарний лікар України Віктор Ляшко відмовився від допомоги медичних фахівців в підготовці кампанії вакцинації українців.

Під час загостреного захворювання коронавірусів серед медичних працівників влітку 2020 року, Національна служба здоров’я відмовлялася підтверджувати наявність діючої медичної практики у провідних професорів і викладачів медичних вузів країни. В наслідок чого, вони за свої кошти викликали таксі для розвезення, щоб надати допомогу хворим коронавірусів.