Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, выехал в Великобританию, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей в должности посла Украины в Соединенном Королевстве, сообщают информированные источники.
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию и в ближайшее время начнет исполнять обязанности посла. Об этом Суспільному сообщили информированные источники, передает УНН.
9 мая этого года Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.
Лина Костенко и Валерий Залужный стали почетными гражданами Киева8 мая 2024, 12:45 • 50010 просмотров