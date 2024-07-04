Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию и в ближайшее время начнет исполнять обязанности посла. Об этом Суспільному сообщили информированные источники, передает УНН.

9 мая этого года Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

Лина Костенко и Валерий Залужный стали почетными гражданами Киева