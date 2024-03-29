Законопроект о мобилизации: комитет Рады рассмотрел все 4269 правок - нардеп

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сегодня на сегодняшнем своем заседании завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту по мобилизации. Через две недели Верховная Рада может перейти к рассмотрению документа, сообщил в пятницу народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

"Комитет по вопросам обороны сегодня завершил рассмотрение всех 4269 правок к законопроекту о мобилизации", - написал Железняк в Telegram.

Впрочем, он указал, что пока нельзя сказать относительно документ готов на 100%.

По его словам, законопроект еще ждет пару этапов до голосования во втором чтении. Ожидается еще рассмотрение дополнительных комитетских правов. Кроме того, надо надо еще решением комитета утвердить всю таблицу.

"Выглядит так, что уже понятно, что через две недели Рада перейдет к рассмотрению вопроса в зале Парламента", - отметил Железняк.

Дополнительно

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект № 10449, который предусматривает изменения в законодательство о мобилизации, 7 февраля. В парламенте отмечали, что ко второму чтению законопроект будет иметь изменения. В частности, в монобольшинстве указывали, что ко второму чтению будут искать компромиссы относительно отсрочки от военной службы для аспирантов, ареста счетов и тому подобное.

Что предусматривает новый закон о мобилизации: разъяснение Минобороны