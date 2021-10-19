"Закон об олигархах": в Венецианке не видят препятствий для рассмотрения без подписи Зеленского

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113346 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126049 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110290 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109028 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137699 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121628 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161300 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143246 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179626 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172986 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 27513 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 39910 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 44466 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 75171 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 34312 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 126051 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 137701 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 303957 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270780 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255600 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 113350 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121048 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161302 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118709 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118290 просмотра
Актуальное
"Закон об олигархах": в Венецианке не видят препятствий для рассмотрения без подписи Зеленского

"Закон об олигархах": в Венецианке не видят препятствий для рассмотрения без подписи Зеленского

Киев  •  УНН

 • 40771 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Венецианская комиссия в зависимости от запроса готовила выводы как по законопроектам, так и по принятым законам. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Совета Европы в ответ на вопрос о направленном председателем Верховной Рады законопроекте № 5599 об олигархах.

Цитата:

"В зависимости от запроса Венецианская комиссия готовила заключения по законопроектам и принятым законам. Если законопроект принимается в то время, когда Комиссия готовит заключение к нему, в заключении часто делается ссылка на принятый текст", - сообщили в пресс-службе.

Что сказал Зеленский

Накануне в интервью одному из телеканалов Президент Владимир Зеленский заявил, что в Венецианскую комиссию было направлено "не совсем понятный документ".

"Давайте будем последовательными: во-первых, с главой Венецианской комиссии, господином Буккикио мы неплохо знакомы. Во-вторых, он был достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. Это не совсем понятный документ. Это не окончательный закон. Мало того, что он не проголосован был и не прошел второе чтение, он не подписан Президентом Украины. Он хотел бы, и это его прямая речь - он хотел бы увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный Президентом Украины. И тогда, мы с вами получаем от них выводы", - сказал Глава государства.

Он добавил, что "бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады не голосовали во втором чтении. Это был политический шаг, считаю, что такой мелкий и ошибочный".

Детали

Как объясняет УНН представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, который также является членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Венецианская комиссия ожидает от Украины "закон, а не законопроект, который неизвестно, насколько соответствует конечному варианту".

"Поэтому, конечно - Президент об этом говорил с президентом Венецианской комиссии - как только закон будет подписан председателем Верховной Рады, господином Стефанчуком, и затем подписан Президентом, он затем будет направлен в Венецианскую комиссию как окончательный текст документа, который должен быть проанализирован этой организацией", - объясняет он.

УНН поинтересовался относительно предыдущих случаев, когда Рада направляла в Венецианку законопроекты до подписания председателем ВР, в частности во время так называемого "конституционного кризиса".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина запросила срочный вывод Венецианской комиссии по законопроекту о ВСП

"Мы направляли документ между первым и вторым чтением по поводу всеукраинского референдума. Но вопрос не стоял с точки зрения того, чтобы они оценили этот законопроект так, как законопроект об олигархах. Тогда нам необходимы были методические рекомендации Венецианской комиссии, чтобы мы получили между первым и вторым чтением определенный указатель", - отметил собеседник УНН.

В этом же случае, по его словам, возникла ситуация, когда в Венецианскую комиссию направили законопроект даже без учета предложений субъектов законодательной инициативы, поступивших между первым и вторым чтением.

"Конечно, когда мы уже закон приняли, то совершенно логично направить его окончательный текст, действующий, для того, чтобы Венецианская комиссия сделала свои замечания. А поскольку он вступает в действие через полгода после вступления в силу, то у нас будет абсолютный лимит времени, чтобы, в случае необходимости, мы учли замечания Венецианки", - сказал Вениславский.

На уточняющий вопрос он ответил, что от Венецианки по "закону об олигархах" стоит ожидать только один вывод.

Спор с Разумковым

Собеседник УНН прокомментировал также ситуацию вокруг подписи проекта закона № 5599.

"Это тот случай, когда господин Разумков, смотря на решение Конституционного Суда, которое говорит о совершенно противоположном варианте. То есть, когда полномочия председателя Верховной Рады Украины досрочно прекращаются, имеет ли право подписывать законопроект, принятый Верховной Радой предыдущего председателя, новый председатель. КСУ четко и однозначно сказал - да. Потому что председатель ВРУ теряет статус субъекта законодательной инициативы, и он не имеет права даже подписывать законопроекты, принятые Верховной Радой. Поэтому это - чистая манипуляция со стороны Дмитрия", - сказал он.

Вениславский предоставил также выдержку из решения КСУ, на которое ссылался Разумков:

  • (Абзац третий подпункта 2.2 пункта 2 мотивировочной части)

Субъект - Председатель Верховной Рады Украины - продолжает в конституционных рамках участвовать в правоотношениях, связанных с законодательной процедурой, объем его полномочий остается таким же. Поэтому все действия, совершенные предыдущим Председателем Верховной Рады Украины, являются юридически значимыми и в необходимых случаях требуют своего продолжения.

  • (Пункт 1 резолютивной части)

В контексте конституционного представления положения второго предложения части четвертой статьи 94 Конституции Украины необходимо понимать так, что действующий Председатель Верховной Рады Украины безотлагательно официально обнародует и опубликовывает закон, принятый Верховной Радой Украины не менее чем двумя третями от ее конституционного состава во время повторного рассмотрения и не подписанный и не обнародованный Президентом Украины в течение десяти дней, если предыдущий Председатель Верховной Рады Украины не совершил таких действий.

  • (Пункт 2 резолютивной части)

Положения части четвертой статьи 94 Конституции Украины относительно неотложности официального обнародования и опубликования председателем Верховной Рады Украины закона, в случае если Президент Украины не подписал и не огласил его в течение десяти дней, надо понимать так, что председатель Верховной Рады Украины обязан официально обнародовать и опубликовать такой закон в приоритетном порядке - раньше других актов.

Решение Конституционного Суда Украины - по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины об официальном толковании положений части четвертой статьи 94 Конституции Украины от 9 октября 2007 года № 7-рп/2007.

Что было ранее

Накануне экс-спикер Верховной Рады в эфире одного из телеканалов заявил, что закон об олигархах должен подписывать именно он.

По словам Разумкова, согласно решению Конституционного Суда, председатель ВР подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался.

Слова предшественника прокомментировал новый глава ВР Руслан Стефанчук.

"Что касается довольно растиражированной информации, сто может подписывать только председатель, при котором принимался законопроект, то мне кажется, что эта информация не соответствует действительности, так как ни одна статья Регламента, ни статья Конституции Украины не предусматривает именно такой порядок, и это абсолютно логично. Потому что председатель ВР - это просто должность, которая обязана иметь преемственность", - сказал он журналистам.

Добавим

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября сообщалось, что Рада якобы должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно три (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.

В то же время народные избранники подали 12 постановлений - от нардепов от "Европейской солидарности" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" - об отмене закона № 5599 об олигархах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы