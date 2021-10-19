"Закон об олигархах": в Венецианке не видят препятствий для рассмотрения без подписи Зеленского

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"В зависимости от запроса Венецианская комиссия готовила заключения по законопроектам и принятым законам. Если законопроект принимается в то время, когда Комиссия готовит заключение к нему, в заключении часто делается ссылка на принятый текст", - сообщили в пресс-службе.

Что сказал Зеленский

Накануне в интервью одному из телеканалов Президент Владимир Зеленский заявил, что в Венецианскую комиссию было направлено "не совсем понятный документ".

"Давайте будем последовательными: во-первых, с главой Венецианской комиссии, господином Буккикио мы неплохо знакомы. Во-вторых, он был достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. Это не совсем понятный документ. Это не окончательный закон. Мало того, что он не проголосован был и не прошел второе чтение, он не подписан Президентом Украины. Он хотел бы, и это его прямая речь - он хотел бы увидеть именно законопроект в окончательном виде, подписанный Президентом Украины. И тогда, мы с вами получаем от них выводы", - сказал Глава государства.

Он добавил, что "бывший спикер очень хотел это сделать быстро, чтобы повлиять на то, чтобы депутаты Верховной Рады не голосовали во втором чтении. Это был политический шаг, считаю, что такой мелкий и ошибочный".

Детали

Как объясняет УНН представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, который также является членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Венецианская комиссия ожидает от Украины "закон, а не законопроект, который неизвестно, насколько соответствует конечному варианту".

"Поэтому, конечно - Президент об этом говорил с президентом Венецианской комиссии - как только закон будет подписан председателем Верховной Рады, господином Стефанчуком, и затем подписан Президентом, он затем будет направлен в Венецианскую комиссию как окончательный текст документа, который должен быть проанализирован этой организацией", - объясняет он.

УНН поинтересовался относительно предыдущих случаев, когда Рада направляла в Венецианку законопроекты до подписания председателем ВР, в частности во время так называемого "конституционного кризиса".

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"Мы направляли документ между первым и вторым чтением по поводу всеукраинского референдума. Но вопрос не стоял с точки зрения того, чтобы они оценили этот законопроект так, как законопроект об олигархах. Тогда нам необходимы были методические рекомендации Венецианской комиссии, чтобы мы получили между первым и вторым чтением определенный указатель", - отметил собеседник УНН.

В этом же случае, по его словам, возникла ситуация, когда в Венецианскую комиссию направили законопроект даже без учета предложений субъектов законодательной инициативы, поступивших между первым и вторым чтением.

"Конечно, когда мы уже закон приняли, то совершенно логично направить его окончательный текст, действующий, для того, чтобы Венецианская комиссия сделала свои замечания. А поскольку он вступает в действие через полгода после вступления в силу, то у нас будет абсолютный лимит времени, чтобы, в случае необходимости, мы учли замечания Венецианки", - сказал Вениславский.

На уточняющий вопрос он ответил, что от Венецианки по "закону об олигархах" стоит ожидать только один вывод.

Спор с Разумковым

Собеседник УНН прокомментировал также ситуацию вокруг подписи проекта закона № 5599.

"Это тот случай, когда господин Разумков, смотря на решение Конституционного Суда, которое говорит о совершенно противоположном варианте. То есть, когда полномочия председателя Верховной Рады Украины досрочно прекращаются, имеет ли право подписывать законопроект, принятый Верховной Радой предыдущего председателя, новый председатель. КСУ четко и однозначно сказал - да. Потому что председатель ВРУ теряет статус субъекта законодательной инициативы, и он не имеет права даже подписывать законопроекты, принятые Верховной Радой. Поэтому это - чистая манипуляция со стороны Дмитрия", - сказал он.

Вениславский предоставил также выдержку из решения КСУ, на которое ссылался Разумков:



(Абзац третий подпункта 2.2 пункта 2 мотивировочной части)



Субъект - Председатель Верховной Рады Украины - продолжает в конституционных рамках участвовать в правоотношениях, связанных с законодательной процедурой, объем его полномочий остается таким же. Поэтому все действия, совершенные предыдущим Председателем Верховной Рады Украины, являются юридически значимыми и в необходимых случаях требуют своего продолжения.



(Пункт 1 резолютивной части)



В контексте конституционного представления положения второго предложения части четвертой статьи 94 Конституции Украины необходимо понимать так, что действующий Председатель Верховной Рады Украины безотлагательно официально обнародует и опубликовывает закон, принятый Верховной Радой Украины не менее чем двумя третями от ее конституционного состава во время повторного рассмотрения и не подписанный и не обнародованный Президентом Украины в течение десяти дней, если предыдущий Председатель Верховной Рады Украины не совершил таких действий.



(Пункт 2 резолютивной части)



Положения части четвертой статьи 94 Конституции Украины относительно неотложности официального обнародования и опубликования председателем Верховной Рады Украины закона, в случае если Президент Украины не подписал и не огласил его в течение десяти дней, надо понимать так, что председатель Верховной Рады Украины обязан официально обнародовать и опубликовать такой закон в приоритетном порядке - раньше других актов.

Решение Конституционного Суда Украины - по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины об официальном толковании положений части четвертой статьи 94 Конституции Украины от 9 октября 2007 года № 7-рп/2007.

Что было ранее

Накануне экс-спикер Верховной Рады в эфире одного из телеканалов заявил, что закон об олигархах должен подписывать именно он.

По словам Разумкова, согласно решению Конституционного Суда, председатель ВР подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в стенах Верховной Рады в тот или иной день, когда он голосовался.

Слова предшественника прокомментировал новый глава ВР Руслан Стефанчук.

"Что касается довольно растиражированной информации, сто может подписывать только председатель, при котором принимался законопроект, то мне кажется, что эта информация не соответствует действительности, так как ни одна статья Регламента, ни статья Конституции Украины не предусматривает именно такой порядок, и это абсолютно логично. Потому что председатель ВР - это просто должность, которая обязана иметь преемственность", - сказал он журналистам.

Добавим

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября сообщалось, что Рада якобы должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно три (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.

В то же время народные избранники подали 12 постановлений - от нардепов от "Европейской солидарности" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" - об отмене закона № 5599 об олигархах.



