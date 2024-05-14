Закон о мобилизации: в Минздраве объяснили, что изменится в медицинской сфере

В Министерстве здравоохранения объяснили основные нормы, предусмотренные законом о мобилизации, которые касаются медицины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Закон №3633-ІХ о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета вступает в силу 18 мая.

Часть принятых изменений касается непосредственно медицинской системы: работы ВВК, прохождения медосмотров, проверки решений МСЭК и отсрочки от призыва.

Как изменились нормы, касающиеся медицинской сферы

В Минздраве указали, что документ закрепляет на законодательном уровне обязанность граждан проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.

Для граждан, получивших медицинское и/или психологическое образование, вводится возможность во время действия военного положения проходить военную службу по контракту сроком один год.

Также предусмотрено проведение дистанционной ВВК для военнослужащих, находящихся на лечении за рубежом - для определения потребности в длительном лечении.

В Минобороны рассказали о главных изменениях, какие предусматривает закон о мобилизации

Кроме того, в законе уточняются категории тех, кто имеет право на отсрочку. Поэтому отсрочка предоставляется:

людям с инвалидностью или в соответствии с заключением ВВК временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья;

тем, кто постоянно ухаживают за больными членами своей семьи (женой/мужем, ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены/мужа, если она сама по определенным обстоятельствам не может осуществлять такой уход);



тем, кто имеет мужа или жену с I, II или III группой инвалидности при условии, если она приобретена вследствие определенных заболеваний;



члены семьи второй и третьей степени родства человека с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним, при условии отсутствия других членов семьи, которые могут осуществлять такой уход;



соискателям образования, которые учатся по дневной или дуальной форме образования и получают уровень образования, который является выше ранее полученного уровня, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Также документ предусматривает проверку решений медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Речь идет о повторной проверке для мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 года до дня вступления в силу закона (18.05.2024) впервые установлена инвалидность I и III групп.

Исключение составляют те, кто приобрел инвалидность І и ІІІ групп:

в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности и/или по результатам заболеваний;

из-за ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Украины;



из-за отсутствия конечности, кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов;



вследствие онкологического заболевания, интеллектуальных нарушений или психических расстройств, церебрального паралича или других паралитических синдромов;



по причине инвалидности с детства.



Закон о мобилизации: для некоторых категорий граждан могут измениться правила пересечения границы - Демченко

Самостоятельно появляться для прохождения повторного осмотра всем людям, имеющим установленный статус после 24.02.2024 г., пока не нужно, указали в Минздраве.