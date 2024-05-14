Закон про мобілізацію: в МОЗ пояснили, що зміниться у медичній сфері
Київ • УНН
Закон про мобілізацію запроваджує обов'язкові медичні огляди для визначення придатності до військової служби, уточнює категорії, які мають право на відстрочку, а також передбачає перевірку рішень медико-соціальної експертної комісії для чоловіків у віці 25-50 років, яким інвалідність була вперше встановлена після 24 лютого 2022 року.
У Міністерстві охорони здоров’я пояснили основні норми, передбачені законом про мобілізацію, які стосуються медицини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Закон №3633-ІХ про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку набуває чинності 18 травня.
Частина ухвалених змін стосується безпосередньо медичної системи: роботи ВЛК, проходження медоглядів, перевірки рішень МСЕК та відстрочки від призову.
Як змінилися норми, дотичні до медичної сфери
У МОЗ вказали, що документ закріпляє на законодавчому рівні обов'язок громадян проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби.
Для громадян, які здобули медичну та/або психологічну освіту, запроваджується можливість під час дії воєнного стану проходити військову службу за контрактом строком один рік.
Також передбачено проведення дистанційної ВЛК для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні за кордоном - для визначення потреби у тривалому лікуванні.
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Крім того, в законі уточнюються категорії тих, хто має право на відстрочку. Тож відстрочка надається:
- людям з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я;
- тим, хто постійно доглядають за хворими членами своєї сім'ї (дружиною/чоловіком, дитиною та/або своїми батьком чи матір'ю (батьком чи матір'ю дружини/чоловіка, якщо вона сама за певних обставин не може здійснювати такий догляд);
- тим, хто має чоловіка чи дружину з І, ІІ чи ІІІ групою інвалідності за умови, якщо вона набута внаслідок певних захворювань;
- члени сім'ї другого та третього ступеня споріднення людини з інвалідністю І або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею, за умови відсутності інших членів сім'ї, які можуть здійснювати такий догляд;
- здобувачам освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.
Також документ передбачає перевірку рішень медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Йдеться про про повторну перевірку для чоловіків віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності законом (18.05.2024) вперше встановлено інвалідність І та ІІІ груп.
Виключення становлять ті, хто набув інвалідність І та ІІІ груп:
- у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності та/або за наслідками захворювань;
- через поранення (травми, контузії, каліцтва), одержані під час захисту України;
- через відсутність кінцівки, кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів;
- внаслідок онкологічного захворювання, інтелектуальних порушень чи психічних розладів, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;
- з причини інвалідності з дитинства.
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Самостійно з'являтись для проходження повторного огляду усім людям, що мають встановлений статус після 24.02.2024 р., наразі не потрібно, вказали в МОЗ.
Окремо наголошуємо, що чоловікам у віці 25-50 років, які вперше отримали групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, наразі самостійно зʼявлятись на переогляд МСЕК НЕ потрібно