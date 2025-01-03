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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заключенный захватил заложников в тюрьме на юге Франции

Заключенный захватил заложников в тюрьме на юге Франции

Киев  •  УНН

 • 2609 просмотра

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В тюрьме города Арль вооруженный заключенный с психическими расстройствами захватил от 3 до 7 заложников. Среди захваченных - медицинские работники и охранники, на месте работают правоохранители.

В тюрьме города Арль на юге Франции заключенный захватил нескольких человек в заложники, пишет ActuReact и Euronews, передает УНН.

Детали

По информации местных СМИ, среди захваченных - медицинские работники и сотрудники охраны.

Преступник, как указано, предположительно, имеет психические расстройства, удерживает от трех до семи заложников. Он вооружен самодельным холодным оружием.

На месте происшествия работают правоохранители.

Тюрьма в Арле известна также тем, что именно здесь умер корсиканский националист Иван Колонна, которого убил другой заключенный.

Тысячи заключенных освобождены из сирийских тюрем после падения режима Асада8 дек. 2024, 23:05 • 18282 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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