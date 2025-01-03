Заключенный захватил заложников в тюрьме на юге Франции
Киев • УНН
В тюрьме города Арль вооруженный заключенный с психическими расстройствами захватил от 3 до 7 заложников. Среди захваченных - медицинские работники и охранники, на месте работают правоохранители.
В тюрьме города Арль на юге Франции заключенный захватил нескольких человек в заложники, пишет ActuReact и Euronews, передает УНН.
Детали
По информации местных СМИ, среди захваченных - медицинские работники и сотрудники охраны.
Преступник, как указано, предположительно, имеет психические расстройства, удерживает от трех до семи заложников. Он вооружен самодельным холодным оружием.
На месте происшествия работают правоохранители.
Тюрьма в Арле известна также тем, что именно здесь умер корсиканский националист Иван Колонна, которого убил другой заключенный.
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