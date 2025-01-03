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В'язень захопив заручників у тюрмі на півдні Франції

В'язень захопив заручників у тюрмі на півдні Франції

Київ • УНН

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У тюрмі міста Арль озброєний в'язень із психічними розладами захопив від 3 до 7 заручників. Серед захоплених - медичні працівники та охоронці, на місці працюють правоохоронці.

У тюрмі міста Арль на півдні Франції в'язень захопив кількох осіб у заручники, пише ActuReact та Euronews, передає УНН.

Деталі

За інформацією місцевих ЗМІ, серед захоплених - медичні працівники та співробітники охорони.

Злочинець, як вказано, імовірно, має психічні розлади, утримує від трьох до семи заручників. Він озброєний саморобною холодною зброєю.

На місці події працюють правоохоронці.

Тюрма в Арлі відома також тим, що саме тут помер корсиканський націоналіст Іван Колонна, якого вбив інший ув'язнений.

Тисячі в'язнів звільнені з сирійських тюрем після падіння режиму Асада09.12.24, 01:05 • 18758 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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