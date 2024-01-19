Захватчики отправили на ВОТ российских медиков для лечения своего личного состава
Во временно оккупированный Мелитополь отправили российских медиков из-за нехватки персонала, поскольку местные жители либо выехали, либо отказываются сотрудничать с оккупационными войсками. Система здравоохранения, которая сейчас обслуживает преимущественно военных и экстренные случаи, разрушается.
В Донецкой области с начала недели удалось эвакуировать 352 человека, в том числе 52 ребенка - глава ОВА
За прошедшую неделю из населенных пунктов вблизи линии фронта в Донецкой области было эвакуировано 352 человека, в том числе 52 ребенка.
Летом россия может начать новое масштабное наступление в Украине - Financial Times
российские оккупационные войска могут начать полномасштабное наступление на Украину летом 2024 года. Однако успех наступления остается неопределенным.
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
Доктор юридических наук заявляет об оптимизме, что дело о возможных злоупотреблениях директора юридического департамента НБУ Александра Зимы будет расследоваться эффективно и подозрения получат все причастные к преступлению.
Деньги на крови: в Одесской области разоблачили экс-директора областной "скорой" на закупке Z-бинтов втридорога
Экс-директор Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александр Михайленко был уличен в закупке Z-лент по завышенным ценам на сумму около 500 тыс. грн.
В Польше произошло ДТП с украинским автобусом, двое украинцев получили травмы - МИД
В Люблинском воеводстве Польши произошла авария с автобусом, который перевозил 26 украинцев. По предварительным выводам, водитель не справился с управлением.
Организаторы махинации с землей Киевской ГЭС пытались захватить 300 га на более 1 млрд гривен - ГБР
Задержаны подозреваемые в мошеннической схеме, направленной на незаконное завладение 300 гектарами земли, принадлежащей Киевской ГЭС, стоимостью более 1 миллиарда гривен, сообщает Государственное бюро расследований.
Представитель ООН по правам человека говорит, что израильские солдаты избивали и унижали палестинских заключенных
По словам представителя ООН по правам человека Аджита Сунгаи, израильских солдат обвиняют в избиении и унижении палестинских заключенных, захваченных в секторе Газа. Указывается, что некоторых из них удерживают до 55 дней в неизвестных местах. Сунгай призвал положить конец такому жестокому обращению.
Результаты неутешительные: Минобороны провело внеплановую проверку продуктовых складов воинских частей
Во время внезапной проверки складов воинских частей на востоке страны было обнаружено, что продукты поставили не вовремя, а их качество не соответствует нормам.
В НАПК подтвердили выводы экспертов КНИИСЭ, что удар по Чернигову в августе прошлого года был нанесен ракетой "Искандер-К"
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в Украине подтвердило, что российская ракета "Искандер-К", изготовленная не ранее марта 2023 года, была использована во время атаки на Чернигов в августе 2023 года.