Захватчики отправили на ВОТ российских медиков для лечения своего личного состава

россияне отправили на ротацию очередную партию медиков из санкт-петербурга во временно оккупированный Мелитополь для лечения своего личного состава. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на ВОТ враг имеет ощутимый дефицит кадров по всем направлениям, ведь большинство населения или покинуло регион, или не сотрудничает с врагом. Что касается медиков, то оккупанты еще и не доверяют украинским врачам, ведь понимают, что они здесь захватчики.

Поэтому рф вынуждена свозить своих врачей на ротационной основе, чтобы предоставлять доступ своим раненым оккупантам. Сейчас медицинская система региона коллапсирует и обслуживает только военных и тех, кому нужна неотложная помощь, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, находящаяся под оккупацией Запорожская область сталкивается с острой нехваткой медицинского персонала. Кроме того, больницы перепрофилированы для военных, а с 2024 года тем, кто не имеет российского паспорта, может быть отказано в обслуживании.

Оккупанты ограничивают доступ гражданского населения ВОТ к медицинским услугам - Центр нацсопротивления