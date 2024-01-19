Загарбники відправили на ТОТ російських медиків для лікування свого особового складу
Київ • УНН
У тимчасово окупований Мелітополь відправили російських медиків через нестачу персоналу, оскільки місцеві жителі або виїхали, або відмовляються співпрацювати з окупаційними військами. Система охорони здоров'я, яка зараз обслуговує переважно військових та екстрені випадки, руйнується.
росіяни відправили на ротацію чергову партію медиків із санкт-петербурга до тимчасово окупованого Мелітополя для лікування свого особового складу. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що на ТОТ ворог має відчутний дефіцит кадрів по всім напрямкам, адже більшість населення або залишило регіон, або не співпрацює з ворогом. Щодо медиків, то окупанти ще й не довіряють українським лікарям, адже розуміють, що вони тут загарбники.
Відтак рф змушена звозити своїх лікарів на ротаційній основі, аби надавати доступ своїм пораненим окупантам. Наразі медична система регіону колапсує й обслуговує лише військових та тих, кому треба невідкладна допомога,
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, Запорізька область, що перебуває під окупацією, стикається з гострою нестачею медичного персоналу. Крім того, лікарні перепрофільовані для військових, а з 2024 року тим, хто не має російського паспорта, може бути відмовлено в обслуговуванні.
Окупанти обмежують доступ цивільного населення ТОТ до медичних послуг - Центр нацспротиву01.12.23, 15:41 • 26470 переглядiв