Захватчики нанесли ракетный удар по Херсону, пострадал местный житель
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Херсону. 64-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение, находясь в помещении.
Вследствие российской атаки по Херсону пострадал человек, получив взрывную травму и ранения.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации (ОВА).
Вражеская армия ударила ракетами по Херсону. На сейчас известно об одном пострадавшем. 64-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение. В момент обстрела пострадавший был в помещении. Указывается, что медицинская служба оказали помощь пострадавшему на месте. Следующая информация уточняется.
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