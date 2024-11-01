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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области враг совершил авиаудар по Константиновке, обстреляны другие города и поселки области, есть раненые

В Донецкой области враг совершил авиаудар по Константиновке, обстреляны другие города и поселки области, есть раненые

Киев  •  УНН

08:36 • 3041 просмотра

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В результате авиаудара РФ по Константиновке разрушены два цеха предприятия. В других городах Донецкой области повреждены жилые дома и ранены мирные жители.

В результате российского удара по Константиновке частично разрушено одно из предприятий города. Из-за действий оккупантов в Донецкой области пострадали Славянск,  где повреждены 10 домов, Курахово, Северск и другие населенные пункты.

Пишет УНН со ссылкой на главу Донецкой ОВА и Константиновской городской военной администрации.

01.11.2024 в 04.00 враг совершил авиаудар по городу Константиновке, в результате чего частично разрушены 2 цеха одного из предприятий города. Пострадавшие отсутствуют. В течение суток под вражескими обстрелами находились с. Белая Гора, Ол.Шультино, Дилиевка, Нелиповка, Иванополье, Предтечино, Ступочки, Николаевка, Марково (попадания по ранее разрушенным домам, огородам, полям, лесополосам). Информации о пострадавших не поступало.

- сообщил начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов.

Оперативная ситуация по Донецкой области по состоянию на утро 1 ноября, согласно информации руководителя Донецкой ОГА Вадима Филашкина следующая:

Покровский район. В Курахово ранен человек, в Дачном повреждены 7 домов, в Успеновке - еще 3. Краматорский район.

В Краматорске обстреляна промзона.

В Славянске повреждены 10 домов.

В Романовке Ильиновской громады поврежден 1 объект.

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Бахмутский район.

В Северске повреждены 3 дома, в Дроновке ранен человек и поврежден дом.

В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и промышленное здание.

Дополнение

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 247 человек, в том числе 16 детей.

Масштабные атаки рф в Донецкой области: ночные удары и новые жертвы31 октября 2024, 10:57 • 16635 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
donetskДонецк