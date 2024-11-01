В Донецкой области враг совершил авиаудар по Константиновке, обстреляны другие города и поселки области, есть раненые
Киев • УНН
В результате авиаудара РФ по Константиновке разрушены два цеха предприятия. В других городах Донецкой области повреждены жилые дома и ранены мирные жители.
В результате российского удара по Константиновке частично разрушено одно из предприятий города. Из-за действий оккупантов в Донецкой области пострадали Славянск, где повреждены 10 домов, Курахово, Северск и другие населенные пункты.
Пишет УНН со ссылкой на главу Донецкой ОВА и Константиновской городской военной администрации.
01.11.2024 в 04.00 враг совершил авиаудар по городу Константиновке, в результате чего частично разрушены 2 цеха одного из предприятий города. Пострадавшие отсутствуют. В течение суток под вражескими обстрелами находились с. Белая Гора, Ол.Шультино, Дилиевка, Нелиповка, Иванополье, Предтечино, Ступочки, Николаевка, Марково (попадания по ранее разрушенным домам, огородам, полям, лесополосам). Информации о пострадавших не поступало.
Оперативная ситуация по Донецкой области по состоянию на утро 1 ноября, согласно информации руководителя Донецкой ОГА Вадима Филашкина следующая:
Покровский район. В Курахово ранен человек, в Дачном повреждены 7 домов, в Успеновке - еще 3. Краматорский район.
В Краматорске обстреляна промзона.
В Славянске повреждены 10 домов.
В Романовке Ильиновской громады поврежден 1 объект.
Бахмутский район.
В Северске повреждены 3 дома, в Дроновке ранен человек и поврежден дом.
В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и промышленное здание.
Дополнение
Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 247 человек, в том числе 16 детей.
Масштабные атаки рф в Донецкой области: ночные удары и новые жертвы31 октября 2024, 10:57 • 16635 просмотров