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Масштабные атаки рф в Донецкой области: ночные удары и новые жертвы

Масштабные атаки рф в Донецкой области: ночные удары и новые жертвы

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Российские войска атаковали 15 населенных пунктов Донецкой области, повредив 36 гражданских объектов. В результате обстрелов погибло 5 мирных жителей, 3 ранены, повреждены предприятия и медучреждение.

 В Донецкой области в ночь на 31 октября россияне атаковали Славянск и Донецкое. Предварительно - без пострадавших, повреждены 2 предприятия и медицинское учреждение.  За прошедшие сутки из-за обстрелов армии рф  Донетчины пять человек погибли, еще трое получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона и ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, армия РФ ночью нанесла удар по поселку Донецкое Краматорского района, попав в нежилое здание. Пожарные ликвидировали возгорание разрушенных строительных конструкций на площади 750 кв. м.

Кроме того, российские войска обстреляли местное предприятие поселка, в результате чего возникло возгорание кровли и перекрытия здания. Чрезвычайники, несмотря на угрозу повторных ударов, ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м.

За прошедшие сутки взрывы в области прогремели в 15-х населенных пунктах. Повреждены 36 гражданских объектов, из них 15 жилых домов.

По Дружковке россияне ударили тремя дронами - убили гражданское лицо, повредили ферму. Заречное враг накрыл из артиллерии - погибли супруги 86 и 87 лет, повреждены 6 частных домов.

В Берестках в результате артобстрела - один погибший, два поврежденных дома. На Успеновку россия сбросила управляемую авиабомбу - убит мирный житель, поврежден частный дом.

россияне атаковали Херсонщину: пожилая женщина пострадала от дрона в Антоновке31 октября 2024, 08:00 • 13800 просмотров

Один человек ранен в Курахово, один - в Щербиновке и один - в Дальнем.

Константиновку оккупанты обстреляли дроном и артиллерией - разрушениям подверглись 2 частных дома, хозяйственное помещение, газопровод, уничтожено гражданское авто.

В Раздольном в результате двойного удара бомбами "УМПБ Д-30СН" повреждены частный дом и магазин. На Улаклы войска рф направили 4 бомбы "ФАБ-100" с модулем УМПК - повредили два магазина, учебное заведение, 2 гражданских авто, электросети.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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