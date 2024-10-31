россияне атаковали Херсонщину: пожилая женщина пострадала от дрона в Антоновке

В Херсонской области утром четверга российские войска ударили с беспилотника по Антоновке, в результате чего получила ранения 77-летняя женщина. За прошедшие сутки россияне обстреляли 16 населенных пунктов области, один человек погиб, еще шестеро - получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОВА и ее руководителя Александра Прокудина, передает УНН.

Около 07:00 оккупанты атаковали с БПЛА Антоновку. Из-за сброса взрывчатки с дрона 77-летняя женщина получила взрывную травму - рассказали в ОВА.

За прошедшие сутки, по данным Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Благовещенское, Белозерка, Гавриловка, Дудчаны, Никольское, Приозерное, Станислав, Новокаиры, Кизомыс, Зеленовка, Камышаны, Садовое, Новорайск и город Херсон.

российские военные попали в библиотеку и офисное помещение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 21 частный дом. Также оккупанты повредили гаражи, автобус и частные автомобили.

«Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения», - написал Прокудин.

Войска рф нанесли 384 удара по Запорожской области - ОВА