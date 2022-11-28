Захватчики из минометов и артиллерии накрыли Сумскую и Черниговскую области, без жертв

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«Вчера враг обстрелял 2 громады Сумской и Черниговской области. Накрывал из минометов и ствольной артиллерии из населенных пунктов круглая поляна, лужайки, ломаковка и марица. К счастью, обошлось без жертв», - говорится в сообщении.

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Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в течение 27 ноября враг обстрелял одно из сел Эсманьской громады. По приграничью россияне открывали огонь из ствольной артиллерии. Было 2 «прилета». Без разрушений.

В течение недели российские оккупанты совершили по меньшей мере 30 артиллерийских и минометных обстрелов приграничных территорий, в том числе в районе 8 населенных пунктов Черниговской и 16 населенных пунктов Сумской областей.