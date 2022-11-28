Загарбники з мінометів та артилерії накрили Сумщину та Чернігівщину, без жертв

Цитата

«Учора ворог обстріляв 2 громади Сумської та Чернігівської області. Накривав із мінометів та ствольної артилерії з населених пунктів кругла поляна, лужки, ломаківка і марица. На щастя, обійшлося без жертв», - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що протягом 27 листопада ворог обстріляв одне із сіл Есманьської громади. По прикордонню росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Було 2 «прильоти». Без руйнувань.

Упродовж тижня російські окупанти здійснили щонайменше 30 артилерійських та мінометних обстрілів прикордонних територій, зокрема в районі 8 населених пунктів Чернігівської та 16 населених пунктів Сумської областей.