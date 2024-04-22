Задержка с помощью Украине имела реальные последствия - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал, что задержка представителями Конгресса США пакета военной помощи для Украины имела реальные последствия, хотя и не была запоздалой. Об этом передает УНН с ссылкой на телеканал MSNBC.

Детали

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу MSNBC заявил, что задержка Палатой представителей Конгресса США одобрения пакета военной помощи Украине имела реальные последствия для фронта в Украине, но все же не была запоздалой.

Столтенберг также отметил, что у россиян было гораздо больше боеприпасов, в то же время Украина вынуждена была нормировать свои боеприпасы. При этом, по словам, представителя НАТО, украинцы продемонстрировали огромное мастерство в защите своей страны.

Чиновник также прокомментировал планы по боевому присутствию НАТО в Украине, заявив, что страны Организации Североатлантического договора имеют право помогать Украине на двусторонней основе, и это, по словам Столтенберга, не делает НАТО стороной конфликта РФ и Украины.

Но, конечно, у нескольких союзников по НАТО есть мужчины и женщины в военной форме в посольствах, которые дают советы - добавил генеральный секретарь НАТО.

Напомним,

В Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект, предусматривающий предоставление оборонной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов - решение поддержали 310 конгрессменов.

Военная помощь США позволит Украине планировать широкомасштабные операции и контрнаступления, повышая боевой дух и перспективы успеха в борьбе с Россией, отметил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона.