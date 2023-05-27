Запретить агропродукцию из Украины: фермеры Молдовы объявили о протестах

Детали

Отмечается, что фермеры Молдовы будут протестовать в режиме нон-стоп с 7 по 30 июня. Ассоциация Forța Fermierilor уже направила запрос в мэрию Кишинева, чтобы зарезервировать площадь Великого национального собрания.

Согласно документу, в акции планируют принять участие около 1000 человек и привлекут около 300 единиц сельхозтехники.

Ассоциация Forța Fermierilor уже обращалась к правительству с требованием до 3 июня принять меры, чтобы помочь сельхозпроизводителям. В частности, фермеры требовали ввести запрет на импорт сельхозпродукции из Украины, и обязать Джурджулештский порт экспортировать только молдавскую сельскохозяйственную продукцию. В случае отказа они пригрозили выйти на массовые акции протеста по всей стране.

После этого ассоциация пожаловалась на министерство финансов, которое не одобрило проект увеличения компенсаций для сельхозпроизводителей. Тогда, организация снова пригрозила массовыми протестами, если проект не примут в ближайшее время.

Накануне 25 мая представителей ассоциации пригласили в министерство финансов, но они отказались от встречи. Фермеры возмутились тем, что министр Вероника Сирецяну отправила на встречу госсекретаря Минфина. В ведомстве объяснили, что Сирецяну не смогла прийти, поскольку находится в командировке.

Дополнение

Молдова планировала ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Об этом министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщил на встрече со своим украинским коллегой Николаем Сольским. Министр аграрной политики и продовольствия Украины выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдовы. Он также подчеркнул, что непонятны основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдова.

Позже, министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля заявил, что ни транзит украинской продукции через Молдову, ни ее импорт не несут негативного влияния на внутренний рынок страны, поэтому их ограничения и запрет нецелесообразны и вводиться не будут.