Заборонити агропродукцію з України: фермери Молдови оголосили про протести
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Фермери Молдови анонсували протести через невдоволення ставленням уряду до агропромислового сектору. Зокрема, вони вимагають заборонити імпорт сільгосппродукції з України. Про це пише NewsMaker, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що фермери Молдови протестуватимуть у режимі нон-стоп з 7 по 30 червня. Асоціація Forța Fermierilor вже направила запит до мерії Кишинева, щоб зарезервувати площу Великих національних зборів.
Згідно з документом, в акції планують взяти участь близько 1000 осіб та залучать близько 300 одиниць сільгосптехніки.
Асоціація Forța Fermierilor вже зверталася до уряду з вимогою до 3 червня вжити заходів, щоб допомогти сільгоспвиробникам. Зокрема, фермери вимагали запровадити заборону на імпорт сільгосппродукції з України, та зобов'язати Джурджулештський порт експортувати лише молдавську сільськогосподарську продукцію. В разі відмови вони пригрозили вийти на масові акції протесту по всій країні.
Після цього асоціація поскаржилася на міністерство фінансів, яке не схвалило проект збільшення компенсацій для сільгоспвиробників. Тоді, організація знову пригрозила масовими протестами, якщо проект не ухвалять найближчим часом.
Напередодні 25 травня представників асоціації запросили до міністерства фінансів, але вони відмовилися від зустрічі. Фермери обурилися тим, що міністр Вероніка Сірецяну відправила на зустріч держсекретаря Мінфіну. У відомстві пояснили, що Сирецяну не змогла прийти, оскільки перебуває у відрядженні.
Доповнення
Молдова планувала ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових і олійних культур з України. Про це міністр сільського господарства Володимир Боля повідомив на зустрічі зі своїм українським колегою Миколою Сольським. Міністр аграрної політики та продовольства України висловив незгоду з подібним рішенням з боку Молдови. Він також наголосив, що незрозумілими є підстави для подібного рішення, оскільки Україна не імпортує ці культури до Республіки Молдова.
Пізніше, міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля заявив, що ані транзит української продукції через Молдову, ані її імпорт не несуть негативного впливу на внутрішній ринок країни, тож їх обмеження та заборона недоцільні і запроваджуватись не будуть.