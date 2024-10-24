Забастовка сотрудников Boeing продолжается после того, как было отвергнуто социальное соглашение
Киев • УНН
Крупнейший профсоюз Boeing отклонил предыдущий трудовой договор и продолжает забастовку. 64% членов профсоюза проголосовали против предложения повысить зарплату на 35% в течение четырех лет без восстановления пенсионной схемы.
Крупнейший профсоюз Boeing отклонил предварительный трудовой договор и объявил о продолжении забастовки. Пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.
Сотрудники Boeing отвергают социальное соглашение: почти две трети (64%) членов местного отделения Союза машинистов (IAM) выступили против проекта в среду вечером.
«Наши члены не сочли это предложение адекватным», - сказал его президент Джон Холден.
Голосование, как указывают СМИ, является существенной неудачей для нового генерального директора Келли Ортберг, которая пытается восстановить репутацию Boeing.
Контекст
В своем последнем предложении руководство Boeing предложило повысить зарплату на 35% в течение четырех лет, но без восстановления пенсионной схемы, отмененной в 2008 году. Почти две трети (64%) членов местного отделения профсоюза машинистов (IAM) проголосовали против этого предложения.
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Ранее, 8 сентября был отклонен представленный проект соглашения с компанией, который сотрудники сочли недостаточным. IAM требовал повышения зарплаты на 40 %, в связи с тем, что в последние годы зарплата отставала от инфляции.
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