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Забастовка сотрудников Boeing продолжается после того, как было отвергнуто социальное соглашение

Забастовка сотрудников Boeing продолжается после того, как было отвергнуто социальное соглашение

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 07:46  •  2171 просмотра

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Крупнейший профсоюз Boeing отклонил предыдущий трудовой договор и продолжает забастовку. 64% членов профсоюза проголосовали против предложения повысить зарплату на 35% в течение четырех лет без восстановления пенсионной схемы.

Крупнейший профсоюз Boeing отклонил предварительный трудовой договор и объявил о продолжении забастовки. Пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.

Сотрудники Boeing отвергают социальное соглашение: почти две трети (64%) членов местного отделения Союза машинистов (IAM) выступили против проекта в среду вечером.

«Наши члены не сочли это предложение адекватным», - сказал его президент Джон Холден.

Голосование, как указывают СМИ, является существенной неудачей для нового генерального директора Келли Ортберг, которая пытается восстановить репутацию Boeing.

Контекст

В своем последнем предложении руководство Boeing предложило повысить зарплату на 35% в течение четырех лет, но без восстановления пенсионной схемы, отмененной в 2008 году. Почти две трети (64%) членов местного отделения профсоюза машинистов (IAM) проголосовали против этого предложения.

Сотрудники Boeing объявили в США первую за 16 лет массовую забастовку13 сентября 2024, 15:22 • 16244 просмотра

Ранее, 8 сентября был отклонен представленный проект соглашения с компанией, который сотрудники сочли недостаточным. IAM требовал повышения зарплаты на 40 %, в связи с тем, что в последние годы зарплата отставала от инфляции.

Boeing сократит 17 тысяч рабочих мест и отложит первую поставку 777X из-за забастовки - Reuters11 октября 2024, 23:19 • 35095 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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