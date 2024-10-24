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Страйк співробітників Boeing триває після того, як було відкинуто соціальну угоду

Київ • УНН

 • 15025 перегляди

Найбільша профспілка Boeing відхилила попередній трудовий договір і продовжує страйк. 64% членів профспілки проголосували проти пропозиції підвищити зарплату на 35% протягом чотирьох років без відновлення пенсійної схеми.

Страйк співробітників Boeing триває після того, як було відкинуто соціальну угоду

Найбільша профспілка Boeing відхилила попередній трудовий договір і оголосила про продовження страйку. Пише УНН із посиланням на Le Figaro.

Співробітники Boeing відкидають соціальну угоду: майже дві третини (64%) членів місцевого відділення Союзу машиністів (IAM) виступили проти проекту в середу ввечері.

"Наші члени не визнали цю пропозицію адекватною", - сказав його президент Джон Холден.

Голосування, як вказують ЗМІ, є суттєвою невдачею для нового генерального директора Келлі Ортберг, яка намагається відновити репутацію Boeing.

Контекст

У своїй останній пропозиції керівництво Boeing запропонувало підвищити зарплату на 35% протягом чотирьох років, але без відновлення пенсійної схеми, скасованої 2008 року. Майже дві третини (64%) членів місцевого відділення профспілки машиністів (IAM) проголосували проти цієї пропозиції.

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Раніше, 8 вересня було відхилено представлений проект угоди з компанією, який співробітники визнали недостатнім. IAM вимагав підвищення зарплати на 40 %, у зв'язку з тим, що останніми роками зарплата відставала від інфляції.

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