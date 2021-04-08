Арестованного в Крыму Есипенко снова вывозили на следственные действия без независимого адвоката

Что известно

Он подчеркнул, что эти действия могут свидетельствовать о продолжающемся давлении на журналиста, что накануне Владислав Есипенко заявил, что подвергался пыткам и угрозам убийства со стороны сотрудников ФСБ России, отказался от услуг адвоката по назначению Виолетты Синеглазово и подтвердил, что хочет, чтобы его интересы представляли независимые адвокаты.

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“Возможный последующий отказ от независимых адвокатов он просил расценивать как сделанное под принуждением. В связи с этим есть основания полагать, что на Есипенко снова оказывается давление. Все следственные действия, проведенные без моего участия, являются недопустимыми доказательствами”, — сказал Ладин.

Официальной информации от российских силовых структур о следственных действиях по Владиславу Есипенко нет.

Донтекст

Владислава Есипенко задержали сотрудники ФСБ 10 марта в районе села Перевальное вместе с жительницей Алушты Елизаветой Павленко. В машине Есипенко, утверждают российские правоохранители, при осмотре нашли самодельное взрывное устройство.

12 марта Киевский районный суд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении взрывного устройства часть 1 статьи 223.1 Уголовного кодекса РФ.

Павленко, в которой силовики провели дома обыск, проходит по делу как свидетель.

16 марта ФСБ заявила, что Есипенко задержали, “чтобы не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб”. А также, что он собирал информацию “о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения” по заказу Службы внешней разведки Украины. В международной организации “Репортеры без границ” выразили обеспокоенность в связи с возможными пытками задержанного в оккупированном Россией Крыма украинского журналиста проекту Крым.Реалии Владислава Есипенко и призвали его освободить,

Вечером того же дня президент “Радио Свобода” Джейми Флай признал, что Владислав Есипенко сотрудничал с проектом Крым.Реалии в качестве фрилансера, снимая видео и фото в Крыму, и призвал Россию немедленно его освободить.

Ранее адвокат Алексей Ладин сообщил подробности рассказал на суде 6 апреля в Симферополе о пытках после задержания арестован в включенном Крыму внештатный сотрудник Есипенко. Так, по его словам, после задержания журналиста “двое суток избивали и пытали электрическим током, угрожали убийством”.

В США осудили политически мотивированный арест ФСБ России журналиста Владислава Есипенко на территории временно оккупированного Крыма.