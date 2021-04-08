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Заарештованого в Криму Єсипенко знову вивозили на слідчі дії без незалежного адвоката

Заарештованого в Криму Єсипенко знову вивозили на слідчі дії без незалежного адвоката

Київ • УНН

 • 20939 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Затриманого ФСБ Росії в Криму позаштатного співробітника видання Крим.Реаліі Владислава Єсипенко в середу, 7 квітня, вивозили на слідчі дії з СІЗО Сімферополя без участі захисту. Про це “Крим.Реаліі” повідомив адвокат Єсипенко за згодою Олексій Ладин, якому стало відомо про це від працівників адміністрації слідчого ізолятора. У середу він планував відвідати Єсипенко, передає УНН.

Що відомо

Він підкреслив, що ці дії можуть свідчити про триваючий тиск на журналіста, оскільки напередодні Владислав Єсипенко заявив, що піддавався тортурам і загрозам вбивства з боку співробітників ФСБ Росії, відмовився від послуг адвоката за призначенням Віолетти Сінеглазової і підтвердив, що хоче, щоб його інтереси представляли незалежні адвокати.

Цитата

“Можливу подальша відмова від незалежних адвокатів він просив розцінювати як зроблену під примусом. У зв’язку з цим є підстави вважати, що на Єсипенко знову чиниться тиск. Всі слідчі дії, проведені без моєї участі, є неприпустимими доказами”, — сказав Ладин.

Офіційної інформації від російських силових структур про слідчі дії щодо Владислава Єсипенко немає.

Контекст

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенка, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, у якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.

16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, “щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб”. А також, що він збирав інформацію “про місця масового перебування людей і життєзабезпечення” на замовлення Служби зовнішньої розвідки України. У міжнародній організації “Репортери без кордонів” висловили стурбованість у зв’язку з можливими тортурами затриманого в окупованому Росією Криму українського журналіста проєкту Крим.Реалії Владислава Єсипенка і закликали його звільнити,

Увечері того ж дня президент “Радіо Свобода” Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом Крим.Реалії в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.

Раніше адвокат Олексій Ладин повідомив подробиці того, що розповів на суді 6 квітня в Сімферополі про тортури після затримання арештований в включеному Криму позаштатний співробітник Єсипенко. Так, за його словами, після затримання журналіста “дві доби били і катували електричним струмом, погрожували вбивством”.

У США засудили політично вмотивований арешт ФСБ Росії журналіста Владислава Єсипенка на території тимчасово окупованого Криму.

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