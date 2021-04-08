Заарештованого в Криму Єсипенко знову вивозили на слідчі дії без незалежного адвоката

Що відомо

Він підкреслив, що ці дії можуть свідчити про триваючий тиск на журналіста, оскільки напередодні Владислав Єсипенко заявив, що піддавався тортурам і загрозам вбивства з боку співробітників ФСБ Росії, відмовився від послуг адвоката за призначенням Віолетти Сінеглазової і підтвердив, що хоче, щоб його інтереси представляли незалежні адвокати.

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“Можливу подальша відмова від незалежних адвокатів він просив розцінювати як зроблену під примусом. У зв’язку з цим є підстави вважати, що на Єсипенко знову чиниться тиск. Всі слідчі дії, проведені без моєї участі, є неприпустимими доказами”, — сказав Ладин.

Офіційної інформації від російських силових структур про слідчі дії щодо Владислава Єсипенко немає.

Контекст

Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ 10 березня в районі села Перевальне разом з мешканкою Алушти Єлизаветою Павленко. У машині Єсипенка, стверджують російські правоохоронці, під час огляду знайшли саморобний вибуховий пристрій.

12 березня Київський районний суд Сімферополя заарештував Єсипенка на два місяці за підозрою в незаконному виготовленні вибухового пристрою частина 1 статті 223-1 Кримінального кодексу РФ.

Павленко, у якої силовики провели вдома обшук, проходить у справі як свідок.

16 березня ФСБ заявила, що Єсипенка затримали, “щоб не допустити проведення ним підривних акцій в інтересах українських спецслужб”. А також, що він збирав інформацію “про місця масового перебування людей і життєзабезпечення” на замовлення Служби зовнішньої розвідки України. У міжнародній організації “Репортери без кордонів” висловили стурбованість у зв’язку з можливими тортурами затриманого в окупованому Росією Криму українського журналіста проєкту Крим.Реалії Владислава Єсипенка і закликали його звільнити,

Увечері того ж дня президент “Радіо Свобода” Джеймі Флай визнав, що Владислав Єсипенко співпрацював з проектом Крим.Реалії в якості фрілансера, знімаючи відео і фото в Криму, і закликав Росію негайно його звільнити.

Раніше адвокат Олексій Ладин повідомив подробиці того, що розповів на суді 6 квітня в Сімферополі про тортури після затримання арештований в включеному Криму позаштатний співробітник Єсипенко. Так, за його словами, після затримання журналіста “дві доби били і катували електричним струмом, погрожували вбивством”.

У США засудили політично вмотивований арешт ФСБ Росії журналіста Владислава Єсипенка на території тимчасово окупованого Криму.