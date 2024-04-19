За три месяца этого года БЭБ возместило в бюджет более 1 млрд грн

Детективами БЭБ за 2023 год было возмещено в бюджет 544 млн грн. За три месяца этого года возмещено более 1 млрд грн. Речь идет об уголовных производствах по уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины Сергей Перхун на Mind Entrepreneur Summit, передает корреспондент УНН.

Об эффективности работы Бюро. Мы оцениваем, ее как эффективную, особенно за последний год благодаря новым идеям внедренных в работе. Относительно возмещения убытков по уголовным производствам. Детективами Бюро за прошлый год возмещено в бюджет 544 млн грн. За три месяца этого года, в бюджет возвращено уже более 1 млрд грн. Это касается уголовных производств об уклонении от уплаты налогов - рассказал Перхун.

Кроме того, он сообщил, что за прошлый год сэкономлено необоснованных расходов на более 8 млрд грн.

Напомним

Исполнение обязанностей Директора БЭБ, сроком не более 1 года, возложено на заместителя Директора Бюро экономической безопасности Сергея Перхуна.

Парламент поддержал за основу законопроект о перезагрузке БЭБ

В феврале Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект, который устанавливает требования к членам конкурсной комиссии на избрание директора Бюро экономической безопасности Украины и обязательность применения полиграфа перед назначением на должность в ведомство. После этого Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду как можно быстрее принять законопроект.

Минобороны будет сотрудничать с БЭБ по расследованию коррупции в сфере обороны