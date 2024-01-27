За сутки оккупанты дважды ударили по Николаевской области из артиллерии

За прошедшие сутки, 26 января, оккупационные войска рф дважды удары по Николаевской области из артиллерии. Об этом заявил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Вчера, 26 января, в 11:49 и 13:47 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет - резюмировал Ким.

Дополнение

В ночь на 27 января российские войска атаковали четырьмя ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Все четыре уничтожили на Кировоградщине.

Напомним

Утром российские оккупанты баллистической ракетой "Искандер" нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Славянск Донецкой области.

Появились подробности ночного удара "Искандером" по Славянску, ракета попала в керамический цех