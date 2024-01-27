За добу окупанти двічі вдарили по Миколаївщині з артилерії
Київ • УНН
26 січня російські війська двічі обстріляли з артилерії Очаківську громаду в Миколаївській області, але ніхто не постраждав.
Минулої доби, 26 січня, окупаційні війська рф двічі удари по Миколаївській області з артилерії. Про це заявив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
Учора, 26 січня, об 11:49 та 13:47 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає
Доповнення
У ніч на 27 січня російські війська атакували чотирма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Усі чотири знищили на Кіровоградщині.
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