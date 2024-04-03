За последние сутки в Украине зафиксировано 454 пожара в природных экосистемах - ГСЧС

За последние сутки в Украине зафиксировано 454 пожара в природных экосистемах общей площадью более 342 га. С начала года количество возгораний сухостоя достигло отметки в 8590 пожаров. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

За последние сутки в Украине зафиксировано 454 пожара в природных экосистемах общей площадью более 342 га. Украинцы, которые страдают от вражеских обстрелов россиян, к сожалению, сознательно сжигают свою родную землю. Только вдумайтесь - с начала года количество возгораний сухостоя достигло отметки в 8590 пожаров, при этом общая площадь выжженной земли составляет более 5471 га - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что работники ГСЧС ежедневно проводят разъяснительные работы с местным населением, предупреждая об опасности и вреде для здоровья и для окружающей среды.

Кроме того, во время очередного рейда спасатели поймали нескольких поджигателей травы на Сумщине.

Напомним

Пожар произошел накануне в плавневой зоне реки Днепр в Запорожье. Из-за ветра огонь быстро распространялся. Спасателям удалось добраться до возгорания на моторной лодке и снегоболотоходе.

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