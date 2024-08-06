За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат

Следователи Государственного бюро расследований обязаны открыть уголовное производство в течение суток с момента получения соответствующего постановления суда. В случае невыполнения решения суда, их можно привлечь к дисциплинарной ответственности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат Сергей Лысенко.

Контекст

Печерский районный суд Киева обязал представителей ГБР открыть уголовное производство против должностных лиц Государственной налоговой службы по заявлению совладелицы банка "Конкорд" Елены Соседки о нанесении тяжких имущественных убытков акционерам финучреждения. В своем заявлении она сообщила, что группа должностных лиц совершила умышленное тяжкое преступление путем превышения служебных полномочий. В частности, Соседка указала, что должностные лица ГНС Украины, в частности руководство, в том числе Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, использовали власть или служебное положение вопреки интересам службы, а также внесли заведомо недостоверные сведения в официальный документ, что повлекло наступление тяжких имущественных последствий для акционеров АО "АКБ "Конкорд". Ответственность за совершение указанных преступлений предусмотрена ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Несмотря на то, что соответствующее решение суд принял 11 апреля 2024 года, по словам Соседки, следователи ей до сих пор не сообщили об исполнении судебного решения и открытии уголовного производства.

В течение суток с момента поступления соответствующего постановления суда по органу ГБР (должно быть открыто уголовное производство - ред.), так требует статья 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - отметил Лысенко.

В то же время, по его словам, пока украинское законодательство не предусматривает прямой действенной ответственности за невыполнение постановления суда, которым следователей обязывают внести сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований и начать уголовное производство.

Если не выполнят (решение суда - ред.), можно писать жалобы, что они нарушают закон - не вносят сведения, и привлекать к дисциплинарной ответственности за невыполнение требований закона и суда. Но это дорога долгая, - добавил Лысенко.

Адвокат отметил, что следователи не выполняют решения суда в исключительных случаях. По его мнению, им проще открыть уголовное производство и его не расследовать чем не выполнить судебное решение.

Когда уже есть решение суда, то его не выполняют в одинарных каких-то случаях. Легче выполнить и потом уже как-то так себе расследовать это дело, чем не выполнять и потом получать жалобы, - отметил он.

Напомним

Государственная налоговая служба проводила проверку деятельности банка "Конкорд" после решения НБУ о его ликвидации. Проверка длилась три месяца и, по словам Елены Соседки, по ее результатам был составлен акт, в котором говорилось о нарушениях на общую сумму 700 тыс. грн. Однако, как утверждает Соседка, по личному указанию главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева налоговики незаконно "дорисовали" 392 млн грн. Фонд гарантирования вкладов физических лиц в лице ликвидатора банка "Конкорд" обжаловал указанный акт в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками. После этого была назначена дополнительная налоговая проверка, которая до сих пор продолжается.