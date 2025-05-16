За неделю в Киеве 8 раз объявляли воздушную тревогу: 43 БПЛА сбито – КГВА

В течение прошлой недели воздушная тревога на территории столицы Украины объявлялась 8 раз. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram, передает УНН.

Детали

На подступах и в воздушном пространстве столицы были зафиксированы ударные беспилотные летательные аппараты в количестве 130 единиц. Из них было уничтожено 43 единицы, остальные либо были локационно потеряны, либо покинули воздушное пространство Киева.

В результате вражеской атаки и падения обломков сбитых БпЛА в Святошинском районе города повреждены 3 жилых дома, нежилое сооружение и 1 автомобиль. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших – сообщили в КГВА.

Там добавили, что было зафиксировано 22 ложных сообщения о заминировании. Также там уточнили, что несмотря на стабильную ситуацию, угроза воздушных атак остается высокой.

Чиновники призвали граждан не игнорировать сигналы тревоги, а в случае ее объявления, направляться к укрытиям. При обнаружении подозрительных предметов, не приближаться к ним и не прикасаться.

Напомним

Ночью 16 мая российские войска атаковали Киевскую область дронами. В Белоцерковском и Бучанском районах были повреждены административные и частные здания.