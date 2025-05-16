За неделю в Киеве 8 раз объявляли воздушную тревогу: 43 БПЛА сбито – КГВА

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф
15:59 • 82720 просмотра

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

15:31 • 86226 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

16 мая, 13:30 • 54978 просмотра

На переговорах с рф обсудили обмен пленными “1000 на 1000” - Умеров

Эксклюзив
16 мая, 13:06 • 68063 просмотра

Почему новое регулирование фармрынка в Украине может привести к дефициту лекарств и развитию теневого рынка - мнение эксперта (ВИДЕО)

16 мая, 11:56 • 66070 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

16 мая, 09:33 • 106078 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

16 мая, 08:56 • 77133 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

16 мая, 08:43 • 64174 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 160903 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 172073 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.6м/с
90%
748мм
Популярные новости

В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры

16 мая, 10:57 • 22771 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

16 мая, 13:03 • 49688 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

14:52 • 40265 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16:22 • 32615 просмотра

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

17:05 • 18686 просмотра
публикации

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф

15:59 • 82723 просмотра

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать

15:31 • 86230 просмотра

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 292588 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 282938 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 344195 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Майя Санду

Борис Писториус

Метте Фредериксен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Стамбул

Турция

Европа

Реклама
УНН Lite

Американского певца Криса Брауна не выпустили под залог по обвинению в нападении: его мировое турне под угрозой

17:05 • 18755 просмотра

Трамп заявил, что Тейлор Свифт "больше не горячая"

16:22 • 32681 просмотра

Культового актера Тима Карри, который борется с последствиями инсульта, заметили на редкой прогулке в коляске

14:52 • 40330 просмотра

Sunday Times обновил рейтинг самых богатых в Британии: лидерство за Гопи Хиндуджа, а Дуа Липа - самая молодая обладательница состояния

16 мая, 13:03 • 49751 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

16 мая, 09:08 • 103090 просмотра
Актуальное

Хранитель

Форбс

Instagram

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

За неделю в Киеве 8 раз объявляли воздушную тревогу: 43 БПЛА сбито – КГВА

Киев • УНН

 • 506 просмотра

В течение недели Киев 8 раз слышал сирены. Из 130 дронов, атаковавших столицу, сбито 43. В Святошинском районе обломки повредили дома, но обошлось без жертв.

За неделю в Киеве 8 раз объявляли воздушную тревогу: 43 БПЛА сбито – КГВА

В течение прошлой недели воздушная тревога на территории столицы Украины объявлялась 8 раз. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram, передает УНН.

Детали

На подступах и в воздушном пространстве столицы были зафиксированы ударные беспилотные летательные аппараты в количестве 130 единиц. Из них было уничтожено 43 единицы, остальные либо были локационно потеряны, либо покинули воздушное пространство Киева.

В результате вражеской атаки и падения обломков сбитых БпЛА в Святошинском районе города повреждены 3 жилых дома, нежилое сооружение и 1 автомобиль. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших

 – сообщили в КГВА.

Там добавили, что было зафиксировано 22 ложных сообщения о заминировании. Также там уточнили, что несмотря на стабильную ситуацию, угроза воздушных атак остается высокой.

Чиновники призвали граждан не игнорировать сигналы тревоги, а в случае ее объявления, направляться к укрытиям. При обнаружении подозрительных предметов, не приближаться к ним и не прикасаться.

Напомним

Ночью 16 мая российские войска атаковали Киевскую область дронами. В Белоцерковском и Бучанском районах были повреждены административные и частные здания.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаКиев
Киев
Brent
$65.23
Bitcoin
$104,031.20
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,189.99
Ethereum
$2,592.12