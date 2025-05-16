За тиждень в Києві 8 разів оголошували повітряну тривогу: 43 БПЛА збито – КМВА

Впродовж минулого тижня повітряна тривога на території столиці України оголошувалася 8 разів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram, передає УНН.

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На підступах та в повітряному просторі столиці було зафіксовано ударні безпілотних літальних апаратів в кількості 130 одиниць. З них було знищено 43, одиниці, решта або були локаційно втрачені або покинули повітряний простір Києва.

Внаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитих БпЛА в Святошинському районі міста пошкоджено 3 житлових будинки, нежитлову споруду та 1 автомобіль. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих – повідомили в КМВА.

Там додали, що було зафіксовано 22 хибні повідомлення про замінування. Також там уточнили, що попри стабільну ситуацію, загроза повітряних атак залишається високою.

Чиновники закликали громадян не ігнорувати сигнали тривоги , а у разі її оголошення, прямувати до укриттів. При виявленні підозрілих предметів, не наближатися до них і не торкатися.

Нагадаємо

Вночі 16 травня російські війська атакували Київську область дронами. У Білоцерківському та Бучанському районах були пошкоджені адміністративні та приватні будівлі.