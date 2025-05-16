За тиждень в Києві 8 разів оголошували повітряну тривогу: 43 БПЛА збито – КМВА

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
15:59 • 83809 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:31 • 88405 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 13:30 • 55828 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
16 травня, 13:06 • 68831 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

16 травня, 11:56 • 66705 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 106255 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

16 травня, 08:56 • 77292 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 64237 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 160938 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 172094 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.6м/с
89%
747мм
Популярнi новини

У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

16 травня, 10:57 • 23309 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

16 травня, 13:03 • 50470 перегляди

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

16 травня, 14:52 • 41051 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16:22 • 33428 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

17:05 • 19511 перегляди
Публікації

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:59 • 83809 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

15:31 • 88405 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 293017 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 283348 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 344653 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Майя Санду

Борис Пісторіус

Метте Фредеріксен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Туреччина

Європа

Реклама
УНН Lite

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

17:05 • 19579 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16:22 • 33498 перегляди

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

16 травня, 14:52 • 41119 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

16 травня, 13:03 • 50531 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 103309 перегляди
Актуальне

The Guardian

Forbes

Instagram

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

За тиждень в Києві 8 разів оголошували повітряну тривогу: 43 БПЛА збито – КМВА

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Впродовж тижня Київ 8 разів чув сирени. З 130 дронів, що атакували столицю, збито 43. У Святошинському районі уламки пошкодили будинки, але обійшлося без жертв.

За тиждень в Києві 8 разів оголошували повітряну тривогу: 43 БПЛА збито – КМВА

Впродовж минулого тижня повітряна тривога на території столиці України оголошувалася 8 разів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram, передає УНН.

Деталі

На підступах та в повітряному просторі столиці було зафіксовано ударні безпілотних літальних апаратів в кількості 130 одиниць. З них було знищено 43, одиниці, решта або були локаційно втрачені або покинули повітряний простір Києва.

Внаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитих БпЛА в Святошинському районі міста пошкоджено 3 житлових будинки, нежитлову споруду та 1 автомобіль. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих

 – повідомили в КМВА.

Там додали, що було зафіксовано 22 хибні повідомлення про замінування. Також там уточнили, що попри стабільну ситуацію, загроза повітряних атак залишається високою.

Чиновники закликали громадян не ігнорувати сигнали тривоги , а у разі її оголошення, прямувати до укриттів. При виявленні підозрілих предметів, не наближатися до них і не торкатися.

Нагадаємо

Вночі 16 травня російські війська атакували Київську область дронами. У Білоцерківському та Бучанському районах були пошкоджені адміністративні та приватні будівлі.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаКиїв
Київ
Brent
$65.23
Bitcoin
$104,031.20
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,194.50
Ethereum
$2,592.12