За тиждень в Києві 8 разів оголошували повітряну тривогу: 43 БПЛА збито – КМВА
Київ • УНН
Впродовж тижня Київ 8 разів чув сирени. З 130 дронів, що атакували столицю, збито 43. У Святошинському районі уламки пошкодили будинки, але обійшлося без жертв.
Впродовж минулого тижня повітряна тривога на території столиці України оголошувалася 8 разів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram, передає УНН.
Деталі
На підступах та в повітряному просторі столиці було зафіксовано ударні безпілотних літальних апаратів в кількості 130 одиниць. З них було знищено 43, одиниці, решта або були локаційно втрачені або покинули повітряний простір Києва.
Внаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитих БпЛА в Святошинському районі міста пошкоджено 3 житлових будинки, нежитлову споруду та 1 автомобіль. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих
Там додали, що було зафіксовано 22 хибні повідомлення про замінування. Також там уточнили, що попри стабільну ситуацію, загроза повітряних атак залишається високою.
Чиновники закликали громадян не ігнорувати сигнали тривоги , а у разі її оголошення, прямувати до укриттів. При виявленні підозрілих предметів, не наближатися до них і не торкатися.
Нагадаємо
Вночі 16 травня російські війська атакували Київську область дронами. У Білоцерківському та Бучанському районах були пошкоджені адміністративні та приватні будівлі.