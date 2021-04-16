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За каждой из 32 миллионов доз вакцины скрыта колоссальная работа всех ветвей власти - Степанов

За каждой из 32 миллионов доз вакцины скрыта колоссальная работа всех ветвей власти - Степанов

Киев  •  УНН

 • 13705 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. За каждой из 32 миллионов доз вакцины разных производителей, которые в ближайшее время получит Украина, скрыта колоссальная работа всех ветвей власти. Об этом во время выступления в парламенте рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

Цитата:

"За каждой ампулой из этих 32 млн доз скрыта колоссальная работа практически всех ветвей власти: Президента Украины, Кабмина, Министерства и дипломатического корпуса. В мире нет рынка вакцин, где можно прийти и выбрать любую на свой вкус и желание. Рынка не существует, зато есть пиратская и иногда циничная борьба по использованию политических и жестких экономических инструментов ", - сказал министр здравоохранения.

Детали

Степанов пояснил, что задержки с получением вакцины никак сейчас не зависят от Министерства обороны Украины.

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"Только в этом полугодии по проплаченным контрактам, без учета инициативы COVAX, мы уже должны были получить 3,9 млн доз вакцин, но контракты и поставки срываются по всему миру. Правительства прямо запрещают своим производителям отправлять вакцины на экспорт. В марте Италия заблокировала экспорт партии AstraZeneca в Австралию, а правительство Индии приостановило отправку на 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca (Covishield). В контексте этого я хочу спросить: сколько еще должно пройти времени, чтобы все поняли относительно сложностей поставок вакцин в Украину и каким образом мы можем либо не можем на это влиять?", - отметил Степанов.

Вакцинация в Украине

Сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech - в рамках механизма COVAX.

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия на 200 тысяч доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Ранее Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

Украинские Национальные Новости

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