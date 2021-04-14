Дубров про реалізацію нацплану з вакцинації: дефіциту вакцин чи логістичних проблем немає
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Вакцинація в Україні рухається за національним планом, затвердженим Президентом України. Невелика кількість людей, які повністю завершили вакцинацію та отримали другу дозу, пояснюється тим, що друге щеплення робиться через 90 днів, які ще не минули з часу початку кампанії. Це не пов’язано з браком вакцини чи логістичними проблемами. Про це в ефірі Українського радіо розповів професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Дубров, пише УНН.
Деталі
“Вакцинацію ми розпочали не так давно. Відповідно до рішення спеціальної комісії — робочої групи — повторна вакцинація проводиться через 90 днів після першої. У нас ще не пройшло в країні тих 90 днів. Я, наприклад, вакцинувався 4 березня — вакцинація 27 травня запланована. Тобто тут факт, що мало людей отримали другу дозу абсолютно не пов’язаний із дефіцитом вакцини або якимись логістичними проблемами”, — зауважив Дубров.
Лікар відзначив, що план, розроблений під керівництвом міністра охорони здоров’я Максима Степанова ефективно працює.
“План розробляється МОЗ під керівництвом Степанова і на сьогодні цей Національний план по вакцинації набув більшої актуальності по важливості, враховуючи те, що рішення РНБО було затверджено указом Президента, і не лише МОЗ наразі відповідає за вакцинацію, а й інші органи центральної виконавчої влади”, — пояснив Дубров.
Він зауважив також, що у плані можливі корекції в залежності від потреб і першочергових завдань.
“Можливі корекції, ми бачимо зараз на другому етапі прийнято рішення проводити вакцинацію освітянам, які будуть брати участь у проведенні ЗНО і це абсолютно правильно, тобто якісь корективи можуть бути дійсно”, — підкреслив Дубров.
Доповнення
В Україні щеплення від коронавірусної хвороби отримало, станом на ранок 14 квітня, вже 403 тисячі осіб, напередодні було вакциновано понад 15 тис. осіб.
Щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.