Дубров про реалізацію нацплану з вакцинації: дефіциту вакцин чи логістичних проблем немає

Деталі

“Вакцинацію ми розпочали не так давно. Відповідно до рішення спеціальної комісії — робочої групи — повторна вакцинація проводиться через 90 днів після першої. У нас ще не пройшло в країні тих 90 днів. Я, наприклад, вакцинувався 4 березня — вакцинація 27 травня запланована. Тобто тут факт, що мало людей отримали другу дозу абсолютно не пов’язаний із дефіцитом вакцини або якимись логістичними проблемами”, — зауважив Дубров.

Лікар відзначив, що план, розроблений під керівництвом міністра охорони здоров’я Максима Степанова ефективно працює.

“План розробляється МОЗ під керівництвом Степанова і на сьогодні цей Національний план по вакцинації набув більшої актуальності по важливості, враховуючи те, що рішення РНБО було затверджено указом Президента, і не лише МОЗ наразі відповідає за вакцинацію, а й інші органи центральної виконавчої влади”, — пояснив Дубров.

Він зауважив також, що у плані можливі корекції в залежності від потреб і першочергових завдань.

“Можливі корекції, ми бачимо зараз на другому етапі прийнято рішення проводити вакцинацію освітянам, які будуть брати участь у проведенні ЗНО і це абсолютно правильно, тобто якісь корективи можуть бути дійсно”, — підкреслив Дубров.

Доповнення

В Україні щеплення від коронавірусної хвороби отримало, станом на ранок 14 квітня, вже 403 тисячі осіб, напередодні було вакциновано понад 15 тис. осіб.

Щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.