Дубров о реализации нацплана по вакцинации: дефицита вакцин или логистических проблем нету
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Вакцинация в Украине движется по национальному плану, утвержденному Президентом Украины. Небольшое количество людей, которые полностью завершили вакцинацию и получили вторую дозу, объясняется тем, что вторая прививка делается через 90 дней, которые еще не прошли со времени начала кампании. Это не связано с нехваткой вакцины или логистическими проблемами. Об этом в эфире Украинского радио рассказал профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Дубров, пишет УНН.
Детали
“Вакцинацию мы начали не так давно. Согласно решению специальной комиссии — рабочей группы — повторная вакцинация проводится через 90 дней после первой. У нас еще не прошло в стране тех 90 дней. Я, например, вакцинировался 4 марта — вакцинация 27 мая запланирована. То есть здесь факт, что мало людей получили вторую дозу абсолютно не связан с дефицитом вакцины или какими-то логистическими проблемами”, — отметил Дубров.
Врач отметил, что план, разработанный под руководством министра здравоохранения Максима Степанова эффективно работает.
“План разрабатывается Минздравом под руководством Степанова и сегодня этот Национальный план по вакцинации приобрел большую актуальность по важности, учитывая то, что решение СНБО было утверждено указом Президента, и не только Минздрав сейчас отвечает за вакцинацию, но и другие органы центральной исполнительной власти”, — пояснил Дубров.
Он отметил также, что в плане возможны коррекции в зависимости от потребностей и первоочередных задач.
“Возможны коррекции, мы видим сейчас на втором этапе принято решение проводить вакцинацию педагогам, которые будут участвовать в проведении ВНО и это абсолютно правильно, то есть какие-то коррективы могут быть действительно”, — подчеркнул Дубров.
Дополнение
В Украине прививки от коронавирусной болезни получили, по состоянию на утро 14 апреля, уже 403 тысячи человек, накануне было вакцинировано более 15 тыс. человек.
Прививки проводились 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами прививки.