Дубров о реализации нацплана по вакцинации: дефицита вакцин или логистических проблем нету

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Вакцинация в Украине движется по национальному плану, утвержденному Президентом Украины. Небольшое количество людей, которые полностью завершили вакцинацию и получили вторую дозу, объясняется тем, что вторая прививка делается через 90 дней, которые еще не прошли со времени начала кампании. Это не связано с нехваткой вакцины или логистическими проблемами. Об этом в эфире Украинского радио рассказал профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Дубров, пишет УНН.