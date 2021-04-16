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За кожною з 32 мільйонів доз вакцини прихована колосальна робота всіх гілок влади – Степанов

За кожною з 32 мільйонів доз вакцини прихована колосальна робота всіх гілок влади – Степанов

Київ • УНН

 • 13711 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. За кожною з 32 мільйонів доз вакцини різних виробників, які найближчим часом отримає Україна, прихована колосальна робота всіх гілок влади. Про це під час виступу в парламенті розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.

Цитата:

"За кожною ампулою з цих 32 млн доз прихована колосальна робота практично всіх гілок влади: Президента України, Кабміну, міністерства та дипломатичного корпусу. У світі немає ринку вакцин, де можна прийти та вибрати будь-яку на свій смак і бажання. Ринку не існує, зате є піратська і подекуди цинічна боротьба з використання політичних і жорстких економічних інструментів", - сказав міністр охорони здоров'я.

Деталі

Степанов пояснив, що затримки з отриманням вакцини жодним чином зараз не залежать від Міністерства охорони України.

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"Лише в цьому півріччі за проплаченими контрактами, без врахування ініціативи COVAX, ми вже мали отримати 3,9 млн доз вакцин, але контракти та поставки зриваються по всьому світу. Уряди прямо забороняють своїм виробникам відправляти вакцини на експорт. В березні Італія заблокувала експорт партії AstraZeneca в Австралію, а уряд Індії призупинив відправку на 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca (Covishield). В контексті цього я хочу запитати : скільки ще має пройти часу, щоб всі зрозуміли щодо складностей поставок вакцин в Україну і яким чином ми можемо або не можемо на це впливати?", - зауважив Степанов.

Вакцинація в Україні

Сьогодні в Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech — у межах механізму COVAX. 

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія на 200 тисяч доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Раніше Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин

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