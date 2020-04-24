За рубежом от коронавируса выздоровели 44 украинца - МИД

КИЕВ. 25 апреля. УНН. По состоянию на вечер 24 апреля за рубежом от COVID-19 выздоровели уже 44 украинца. Сейчас болеют еще 163. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу МИД Украины относительно распространения коронавируса в мире.