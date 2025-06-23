За экс-главу Тернопольского областного совета Головко внесли залог

За бывшего главу Тернопольского областного совета Михаила Головко, которого суд признал виновным в коррупционных преступлениях и незаконном хранении боеприпасов, внесли залог в размере 15 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в ВАКС Олеся Чемерис.

Детали

"За бывшего главу Тернопольской облгосадминистрации внесли залог в полном объеме", - сообщила Чемерис.

До вступления приговора в законную силу – в течение 30-дневного срока на апелляцию, на бывшего главу Тернопольского областного совета будет возложен залог.

Дополнение

18 июня Высший антикоррупционный суд признал бывшего главу Тернопольского областного совета Михаила Головко виновным в коррупционных преступлениях и незаконном хранении боеприпасов.

В частности, чиновник получил 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности, кроме выборных, в течение трех лет.

Ранее УНН писал, что народному депутату Украины 7-го и 8-го созывов, экс-главе Тернопольского облсовета, действующему депутату этого же облсовета Михаилу Головко сообщили о подозрении в недекларировании имущества на сумму более 2 млн грн.

Суд восстановил Михаила Головко в должности главы Тернопольского облсовета