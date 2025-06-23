За ексголову Тернопільської обласної ради Головка внесли заставу

За колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого суд визнав винним у корупційних злочинах і незаконному зберіганні боєприпасів, внесли заставу у розмірі 15 млн грн. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у ВАКС Олеся Чемерис.

Деталі

"За колишнього голову Тернопільської облдержадміністрації внесли заставу у повному обсязі", - повідомила Чемерис.

До набрання вироком законної сили - протягом 30-денного терміну на апеляцію, на колишнього голову Тернопільської обласної ради буде покладена застава.

Доповнення

18 червня Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка винним у корупційних злочинах і незаконному зберіганні боєприпасів.

Зокрема, посадовець отримав 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати державні посади, окрім виборних, протягом трьох років.

Раніше УНН писав, що народному депутату України 7-го та 8-го скликань, ексголові Тернопільської облради, чинному депутату цієї ж облради Михайлу Головку повідомили про підозру у недекларуванні майна на суму понад 2 млн грн.

Суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської облради