За сутки в Киеве из-за гололеда травмировались 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. За последние сутки в Киеве травмировались 13 человек, один из них ребенок. Об этом УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"13 человек травмировались, среди них один ребенок", - отметила Вишневская.
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Напомним, по данным дорожников, автодороги государственного значения на утро 6 февраля в большинстве областей мокрые, в Киевской, Сумской и Черниговской областях местами заснеженные. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен.
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Как сообщал УНН, в центре Киева льдины падают прохожим на головы.