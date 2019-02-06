За добу у Києві через ожеледицю травмувалися 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За останню добу у Києві травмувалось 13 осіб, одна з них дитина. Про це УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
"13 людей травмувалось, серед них одна дитина", - зазначила Вишневська.
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Нагадаємо, за даними дорожників, автодороги державного значення на ранок 6 лютого у більшості областей мокрі, у Київській, Сумській та Чернігівській областях місцями засніжені. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено.
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Як повідомляв УНН, у центрі Києва крижини падають перехожим на голови.