За деньги обещал иностранцам помочь с поступлением: в Киеве будут судить экс-работника вуза

В Киеве будут судить бывшего работника учреждения высшего образования, который за 74 тысячи гривен обещал устроить двух иностранцев «на обучение». Зато абитуриенты получили приглашение на обучение в общем порядке. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Правоохранители установили, что иностранцы пытались найти способ законно въехать на территорию Украины под предлогом поступления в университет. Бывший советник по международным связям одного из вузов Киева пообещал помочь им в обмен на вознаграждение.

Благодаря зачислению на обучение иностранцы должны были получить студенческий вид на жительство сроком от четырех до пяти лет.

Будущим студентам обещали в дальнейшем помочь с устройством в учебное заведение, что позволит им беспрепятственно пересекать границу Украины, без фактического посещения учебного заведения и сдачи итоговых экзаменов последними, объяснили «схему» правоохранители.

Работника университета задержали во время получения средств от «абитуриентов». Впоследствии правоохранители установили, что на самом деле чиновник не принимал никаких мер, чтобы незаконно способствовать поступлению на обучение иностранцев.

То есть фактически обманул иностранцев. Приглашение на обучение абитуриенты получили в общем порядке, как все другие потенциальные студенты, - рассказали в прокуратуре.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в:

- содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу - часть 3 статьи 332 Уголовного кодекса;

- подстрекательстве к получению неправомерной выгоды - часть 5 статьи 27, часть 4 статьи 368-3 Уголовного кодекса;

- мошенничестве - часть 1 статьи 190 Уголовного кодекса.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

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